Chystáte se v následujících dnech cestovat MHD? Poradíme, na co si dát pozor.
Výluka metra B: kde se nesvezete
V sobotu 12. října nebude metro vůbec jezdit v úseku Florenc – Vysočanská. Cestující tak budou muset využít náhradní dopravu XB, která pojede v trase Florenc – Karlínské náměstí – Křižíkova – Urxova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská.
Naopak bez omezení bude fungovat západní část trasy,tedy úsek Zličín – Florenc.
Pendlující metro mezi Vysočanskou a Černým Mostem
Zcela výjimečný provoz čeká východní úsek metra B. V části Vysočanská – Kolbenova – Hloubětín bude vlak pendlovat po koleji číslo 2, zatímco v úseku Hloubětín – Rajská zahrada – Černý Most bude druhá souprava jezdit po koleji číslo 1.
Obě soupravy se budou pravidelně setkávat ve stanici Hloubětín, kde bude možné přestoupit.
„Takto organizovaný provoz metra je při vypnutí napájení kvůli pracím na Českomoravské jediný možný, protože při tomto stavu nelze odjíždět z Vysočanské po koleji číslo 1. Tím je také daný stav, že na Rajské zahradě budou vlaky pendlovat na vyšším nástupišti a na Černém Mostě přijíždět na stranu, kde se obvykle nastupuje,“ upozorňují zástupci Regionálního organizátora pražské integrované dopravy a dodávají: „Pokud budete v sobotu cestovat autobusy z Černého Mostu, cestujte tím směrem s větší časovou rezervou.“
Výluka tramvají kolem Anděla
Souběžně s omezením metra se musí cestující o víkendu připravit i na výluku tramvají v okolí Anděla. Dopravní podnik zde provádí opravy trati, kvůli nimž dojde k přerušení provozu na několika linkách.