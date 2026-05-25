„Každé velké město samozřejmě řeší různé problémy a složitá témata, ale důležité je, aby spolu lidé dokázali mluvit a hledat rozumná řešení. Pak se mohou věci posouvat správným směrem ku prospěchu našich občanů,“ říká pro deník Metro Vodrážka.
Jak hodnotíte kapacitu linky B a přetížení zastávek a stanic na území Prahy 13? Jaké konkrétní kroky připravujete?
Linka B je pro Prahu 13 klíčová a ve špičkách naráží na kapacitu, hlavně ve stanicích Luka, Lužiny, Hůrka a Nové Butovice. Městská část s Prahou, Dopravním podnikem hlavního města Prahy a organizátorem dopravy – ROPIDem řeší efektivní posílení spojů, navazujících autobusů, úpravy okolí metra, bezpečnostní systém pro kratší intervaly i projekty P+R a Radlickou radiálu, protože bez širších investic do dopravy nebude možné další rozvoj území zvládnout komfortně.
Jakým způsobem Praha 13 reaguje na rostoucí ceny bydlení? Jaké projekty výstavby či regenerace území jsou nyní prioritou?
Podporujeme rozvoj bydlení jen s odpovídající vybaveností, se školami, zelení a dopravou. Prioritou jsou rozvojové lokality kolem Nových Butovic a Stodůlek, zároveň chráníme klidné rezidenční části před přehnaným zahušťováním. Velký důraz klademe také na kvalitu veřejného prostoru a regeneraci starších částí sídlišť, která potřebují modernizaci a lepší energetická řešení. Zaměřujeme se i na efektivní správu obecních bytů. Obecní byt je dnes velká hodnota a chceme, aby sloužil především potřebným profesím, mladým lidem, seniorům nebo rodinám, které se bez podpory města dostávají do složité situace.
Není přece možné, aby lidé, kteří dlouhodobě neplatí nájemné a kterým bohužel s dluhy často radí některé neziskové organizace, jež na této situaci samy profitují, měli ve výsledku výhodnější postavení než zodpovědní nájemníci. Pokračujeme také v projektech dostupného bydlení, například pro pedagogy.
Které lokality považujete za klíčové pro další rozvoj a kde naopak chcete zachovat klidový charakter území?
Klíčovou rozvojovou oblastí je Západní Město a okolí dopravních uzlů, kde vzniká nové bydlení i služby. Naopak staré Stodůlky, Malá Ohrada nebo okolí Prokopského a Dalejského údolí je třeba chránit a zachovat tam klidový charakter. Praha 13 má výhodu v tom, že kombinuje městský život s blízkostí přírody, a tuto rovnováhu chceme v maximální míře zachovat.
Jsou současné kapacity škol dostatečné vzhledem k demografickému vývoji, nebo Prahu 13 čekají další investice do školských zařízení?
V posledních letech jsme rozšiřovali kapacity škol i školek a díky tomu mají každý rok všechny místní děti své místo jisté. Připravujeme další investice, v září se otvírá nová školka, před stavebním povolením je nová základní škola a v září 2027 budeme otvírat hned dvě gymnázia. Střední školství potřebuje velmi významně rozšířit kapacity a jsem rád, že se nám to daří, přestože v tomto případě nejsme zřizovatelem, kterým je hlavní město Praha. Velmi důležité jsou ale i služby pro seniory, ať už je to 13 aktivních klubů pro seniory nebo Dům třetího věku Zity Kabátové. Chceme, aby zde každá generace měla kvalitní zázemí pro život, vzdělání, kariéru i volný čas.
Jak se daří udržovat a rozšiřovat zelené plochy v hustě zastavěných částech a kde vidíte největší rezervy?
Praha 13 patří mezi zelenější části metropole a chceme si tento charakter udržet. Investujeme do správy parků, výsadby stromů a obnovy vnitrobloků. Dokončuje se další etapa revitalizace Centrálního parku. U nových projektů prosazujeme hospodaření s dešťovou vodou a důraz na energetickou úspornost budov. Ve městě je stále důležitější vytvářet místa, která pomáhají ochlazovat okolí a zlepšují kvalitu života obyvatel během letních měsíců.
Jaké jsou v současnosti největší problémy z hlediska bezpečnosti a jak funguje spolupráce se strážci zákona?
Třináctá městská část je relativně bezpečná, spolupráce s policií je intenzivní a nově zde byla otevřena nejmodernější služebna Policie ČR. Věřím, že přispěje k posílení bezpečnosti a veřejného pořádku v celé městské části. Řeší hlavně vandalismus, bezdomovectví a drogy, podobně jako v jiných částech města. Podporujeme i preventivní programy pro naše občany. Důležitá je nejen represe, ale také prevence a práce s komunitou.
Jak se Praha 13 připravuje na dopady klimatické změny, například v podobě vln veder nebo sucha?
Dlouhodobě se soustředíme na výsadbu stromů, retenční opatření a obnovou vodních prvků. Revitalizují se rybníky, přibývají mlhoviště, pítka a vodní prvky v parcích. U nových staveb prosazujeme kvalitní hospodaření s dešťovou vodou a energetickou úspornost.
Mezi dlouhodobě citlivá témata patří parkování. Plánujete rozšiřování parkovacích kapacit, nebo spíše regulaci aut na území vaší městské části?
Je potřeba kombinovat obě cesty. Tam, kde to dává smysl, chceme rozšiřovat parkovací kapacity, například formou parkovacích domů nebo záchytných parkovišť. Nový parkovací dům jsme otevřeli u Nových Butovic a další se připravuje na Zličíně. Zároveň ale musíme regulovat dlouhodobé odstavení vozidel a chránit rezidenční parkování. Praha 13 není nafukovací. Intenzivně podporujeme veřejnou dopravu a zatím neplánujeme modré zóny, které obyvatelé většinově odmítají.
Jaké jsou vaše největší plánované investice v následujících letech a co z nich občané reálně pocítí?
Největší investice půjdou do školství, veřejných prostranství, sportovišť a infrastruktury. Připravují se nové školy, atletický areál, pumptrack, revitalizace Centrálního parku i dalších veřejných míst. Občané by měli pocítit především kvalitnější veřejný prostor, lepší dostupnost služeb a vyšší komfort při každodenním životě pro všechny generace.
Kde v současnosti nejčastěji vznikají třecí plochy mezi Prahou 13 a magistrátem, a naopak kde se spolupráce daří nejlépe?
Městské části často nesou přímé dopady rozhodnutí magistrátu, ale naše kompetence jsou omezené. Proto je důležité, aby komunikace s magistrátem byla partnerská a předvídatelná. Největší spory s magistrátem se týkají dopravy, územního rozvoje a povolovacích procesů. Například se snažíme zabraňovat vytváření nelogicky koncipovaných cyklopruhů na komunikacích. Využívá je totiž naprosté minimum cyklistů, nejsou dostatečně bezpečné a v některých případech výrazně komplikují dopravu. Prosazujeme investice do parkovacích domů a dokončení Radlické radiály. Naopak dobře funguje spolupráce ve školství a sociálních službách.
Dlouholetý starosta Vodrážka