Pražský dopravní podnik (DPP) letos plánuje na lince metra C deset výluk. Jedna z nich, jež proběhne začátkem srpna kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení mezi stanicemi Háje a Muzeum, potrvá více než týden.

Na výluky úseků linky C cestující v posledních letech narážejí pravidelně. Děje se tak hned z několika důvodů. Kromě před několika lety zahájené výměny pražců na trati je „na vině“ také oprava stanice metra Florenc, kvůli jejíž rekonstrukci nemohli vlaky stanicí projíždět. Od loňska se navíc připojila i modernizace zabezpečovacího zařízení. Ta je podle podniku dřívějších vyjádření DPP nutná pro plánované nasazení automatických vlaků bez řidiče. Modernizace zmiňovaných zařízení zapříčiní i již zmiňovanou letošní nejdelší výluku, která se na céčku uskuteční od 2. do 10. srpna.

První týden bude mezi stanicemi Háje a Muzeum, poslední dva dny pak metro nebude jezdit až na Nádraží Holešovice. Stejně jako u ostatních výluk metra podnik nasadí náhradní autobusy, kterých v tomto případě bude v provozu asi osmdesát a nahradí většinu linky.

Podzimní modernizace

Upgrade zabezpečovacích zařízení ve stanicích I. P. Pavlova, Muzeum a Hlavní nádraží pak provoz zastaví i na podzim, a to 22. a 23. listopadu. Pětkrát letos nebude jezdit metro v úseku mezi Vltavskou a Hlavním nádražím, důvodem je rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc, která začala v roce 2022. Podle předpokladu DPP mohou cestující očekávat víkendové výluky v dubnu, květnu, červenci, říjnu a listopadu.

Výměna pražců provoz na lince zastaví o prvním červencovém víkendu v úseku I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice a o prodlouženém víkendu mezi 15. a 17. listopadem mezi stanicemi Pražského povstání a Florenc.

Tramvaje nepřijdou zkrátka

Mimo linku C bude letos podle plánů největšího pražského dopravce jedna víkendová výluka na trase A. Od soboty 27. do pondělka 29. září bude na zelené lince kvůli údržbě v úseku Želivského a Dejvická. DPP letos plánuje i rekonstrukce tramvajových tratí. Již od této soboty do konce měsíce nepojedou tramvaje v Chotkově ulici. Dělníci DPP zde budou vyměňovat koleje v opotřebovaných obloucích.

Práce se podle technického ředitele DPP Jana Šurovského uskutečňují v zimě, kdy jezdí méně turistů, pro které je tramvaj hlavním spojením na Pražský hrad.

Už od soboty nejezdí tramvaje také mezi Výstavištěm a Nádražím Holešovice. Zdejší výluka potrvá do 10. října. Mezi 14. červnem a 3. červencem nepojedou tramvaje také v úsecích ulice U Plynárny, Chodovská a Nuselská, a to kvůli výměně panelů trati. Podle Šurovského to na frekventovaném Bohdalci nevyhnutelně přinese dopravní komplikace.

Patočkova i Nádražní

Zpozornět by měli také obyvatelé šesté městské části. V dubnu čeká Prahu 6 omezení v Patočkově ulici u střešovické vozovny, kde bude výluka tramvají mezi křižovatkami se Střešovickou a U Brusnice. V Nádražní ulici v Praze 5 zase provoz tramvají zasáhnou práce státní organizace Správa železnic. Od 8. do 16. února a od 21. do 26. června v úseku to nepojede mezi zastávkami Na Knížecí a Smíchovské nádraží.

Po celý květen nepojedou tramvaje také mezi smyčkami Nádraží Hostivař a Zahradní Město a od 31. května do 13. června bude výluka v úseku nábřeží Edvarda Beneše – Letenská. Krátkodobá výluka proběhne také mezi 18. a 21. dubnem v ulici Milady Horákové mezi křižovatkami se Střešovickou a U Brusnice.