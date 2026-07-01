Od této soboty do příštího pátku 10. července bude městský dopravce dokončovat modernizaci stavědel na lince C. Cestující se musí připravit na komplikovanější dopravu, metro nepojede v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) zavede náhradní autobusovou dopravu XC.
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DPP mění na nejstarším úseku pražského metra původní reléová zabezpečovací zařízení, která pochází vesměs ještě z první poloviny 70. let 20. století za moderní elektronická.
Mozek úseku tratě
Stavědla jsou technická zařízení, která řídí pohyb vlaků a přestavují výhybky. Dá se říct, že jde o „mozek“ daného úseku tratě.
Tramvajová linka 2
Práce na céčku ovlivní i trasu tramvajové linky 2. Z Náměstí Bratří Synků bude prodloužena přes zastávky Nuselská radnice – Pražského povstání – Kotorská – Vozovna Pankrác.
Zařízení funguje jako semafory a výhybky v jednom. Řídí, kudy vlak pojede, kdy může vyjet a hlídá, aby se dvě soupravy nikdy nepotkaly na stejné koleji. Když se tento systém mění, musí se celý úsek metra odstavit, protože nové zařízení je potřeba zapojit, propojit se všemi výhybkami a důkladně otestovat. Dokud není jisté, že funguje stoprocentně správně, vlaky tudy jezdit nemohou.
Co se děje na metru C
DPP tuto rozsáhlou investiční akci, která je nezbytná pro připravovanou automatizaci provozu na trase C, zahájil na jaře 2024. Její dokončení předpokládá v příštím roce, kdy dokončí modernizaci stavědel ve stanicích Florenc C a Vltavská a v samotném depu Kačerov.
Náhradní doprava XC