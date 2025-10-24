Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Marek Hýř
Marek Hýř
  9:14
Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát se ale výluky konají hned po sobě. Provoz pražské MHD navíc v následujících dnech ovlivní podzimní prázdniny. Metro.cz připravilo přehledný seznam všech omezení.
Začneme tím nejbližším a tím je „tradiční“ víkendová výluka kvůli rekonstrukci stanice metra Florenc

Víkendová výluka metra C

O víkendu 25. a 26. října přeruší rekonstrukce stropní desky stanice Florenc provoz metra C v úseku Hlavní nádraží - Vltavská.

Místo metra vyjede náhradní tramvajová doprava XC a pomoci s cestováním může i tramvajová linka 36. Drobné změny se dotknou také trasování tramvajové linky 23.

Jak v těchto dnech cestovat můžete zjistit v galerii článku nebo na webu pid.cz.

Sváteční výluka na lince metra B

Ve sváteční úterý 28. října dojde vlivem rekonstrukce stanice Českomoravská k přerušení provozu linky metra B v úseku Florenc - Vysočanská.

Kudy na koncert Caluma Scotta

  • Britský zpěvák a skladatel měl původně 28. října vystoupit ve Forum Karlín. Zájem o vystoupení byl ale natolik velký, že ho organizátoři přesunuli do O2 universa. Cestu fanoušků na koncert ale zkomplikuje výluka metra B. Tipy, jak se na koncert dostat tramvají nebo autobusem, najdete na webu O2 universum.

Metro B pojede standardním způsobem v úseku Zličín - Florenc. V úseku Vysočanská - Kolbenova - Hloubětín bude pendlovat tam a zpět po koleji č. 2 (obvykle směr z centra) jedna souprava a v úseku Hloubětín - Rajská zahrada - Černý Most po koleji č. 1 (obvykle směr do centra) bude pendlovat tam a zpět druhá souprava. Obě na sebe budou vždy vyčkávat pro přestup ve stanici Hloubětín.

Takto organizovaný provoz metra je při vypnutí napájení kvůli pracím na Českomoravské jediný možný, protože při tomto stavu nelze odjíždět z Vysočanské po koleji č. 1. Tím je také daný stav, že na Rajské zahradě budou vlaky pendlovat na vyšším nástupišti a na Černém Mostě přijíždět na stranu, kde se obvykle nastupuje.

OBRAZEM: Sovětský eskalátor rozřezali, podlaha stanice má díry. Modernizace Českomoravské jede naplno

Náhradní doprava pro 28. října

V úterý bude zavedena náhradní tramvajová doprava XB, navíc je v plánu prodloužit tramvajovou linka 8 a linka 31 bude naopak zkrácena do polookružní trasy. Více informací najdete v galerii článku nebo na webu pid.cz.

Stejné opatření bude probíhat i o víkendu 1. a 2. listopadu.

Provoz MHD v Praze o podzimních prázdninách

V nadcházejícím týdnu čekají na školáky a studenty podzimní prázdniny. Pražská MHD pojede podle následujících pravidel:

V pondělí 27. října a ve středu 29. října 2025:

🚇 Provoz metra bude organizován podle poloprázdninových jízdních řádů, dojde k prodloužení intervalů.

🚋 Provoz tramvají bude zachován podle běžných jízdních řádů.

🚌 Provoz autobusů bude organizován podle poloprázdninových jízdních řádů, na vybraných linkách dojde k prodloužení intervalů. Nepojedou školní linky a školní spoje.

V úterý 28. října 2025:

🚇🚋🚌 Provoz metra, tramvají i autobusů bude podle nedělních jízdních řádů (pozor na výluku metra Florenc - Vysočanská).

Od čtvrtka 30. října do pátku 31. října 2025:

🚇🚋🚌 Provoz metra, tramvají i autobusů bude jako v běžný pracovní den. Z důvodu vyhlášení ředitelského volna na některých školách ale nepojedou školní linky 253, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 271, 273, 274, 278 a 280.a

