Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  15:39
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou proudit první cestující od deseti hodin dopoledne. Stanice prošla kompletní modernizací včetně výměny eskalátorů a stropní desky.
Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026) | foto: DPP - Petr Hejna

Vizualizace nového ostění stanice Českomoravská.
Nová podoba vestibulu stanice Českomoravská.
Vizualizace nového ostění stanice Českomoravská.
Českomoravská
„Otevření stanice předpokládáme v pátek 20. března 2026 a to v případě, že veškeré zkoušky, přejímky a řízení s odpovědnými úřady o uvedení stavby do zkušebního provozu proběhnou bez komplikací,“ uvedl před časem dopravní podnik na sociálních sítích.

Nyní je jasné, že zkoušky dopadly dobře. DPP dnes totiž potvrdil původně oznámené datum a rovnou uvedl, že cestující se do stanice poprvé podívají 20. března v 10 hodin dopoledne.

Metro Českomoravská se otevře za 16 dní. Vše ale musí jít podle plánu, varuje dopravní podnik

Cestující se po modernizaci dočkají nových eskalátorů i upraveného vzhledu stanice včetně nových obkladů stěn, přičemž původní keramické prvky budou odstraněny.

Vizualizace nového ostění stanice Českomoravská.
Nová podoba vestibulu stanice Českomoravská.
Vizualizace nového ostění stanice Českomoravská.
Rekonstrukce stanice Českomoravská.
Rekonstruovaný vestibul měl v listopadu 2025 již hotové nové ostění.
Do budoucna se počítá také s instalací výtahu, jehož výstavba by neměla zásadně narušit běžný provoz stanice.

Českomoravská zůstane Českomoravskou, nový název Arena – Libeň je u ledu

Terezín sníží energetickou náročnost školy,nová světla mají pomoct zlepšit učení

Město Terezín na Litoměřicku sníží energetickou náročnost základní školy Na Krétě. Součástí projektu za 50 milionů korun je instalace nových světel, která mají...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

19. března 2026  15:39

