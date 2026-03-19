„Otevření stanice předpokládáme v pátek 20. března 2026 a to v případě, že veškeré zkoušky, přejímky a řízení s odpovědnými úřady o uvedení stavby do zkušebního provozu proběhnou bez komplikací,“ uvedl před časem dopravní podnik na sociálních sítích.
Nyní je jasné, že zkoušky dopadly dobře. DPP dnes totiž potvrdil původně oznámené datum a rovnou uvedl, že cestující se do stanice poprvé podívají 20. března v 10 hodin dopoledne.
Cestující se po modernizaci dočkají nových eskalátorů i upraveného vzhledu stanice včetně nových obkladů stěn, přičemž původní keramické prvky budou odstraněny.
Do budoucna se počítá také s instalací výtahu, jehož výstavba by neměla zásadně narušit běžný provoz stanice.
