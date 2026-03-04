Metro Českomoravská se otevře za 16 dní. Vše ale musí jít podle plánu, varuje dopravní podnik

Marek Hýř
Marek Hýř
  14:20aktualizováno  17:07
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se plánuje na pátek 20. března 2026. Podmínkou je, aby všechny zkoušky, přejímky a jednání s úřady proběhly bez problémů a stavba mohla být uvedena do zkušebního provozu.
Fotogalerie4

Stanice metra Českomoravská (5. 1. 2025) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Prahu čeká velká sportovní událost. Mistrovství světa v krasobruslení se sem vrací po dlouhých 33 letech. Šampionát začne v O2 areně v úterý 24. března a potrvá do neděle 29. března. Pražský dopravní podnik (DPP) už před časem oznámil, že do mistrovství chce otevřít stanici Českomoravská, která je už přes rok kvůli rekonstrukci zavřená.

Dnes dopravní podnik upřesnil, že stanici zpřístupní už necelý týden přes šampionátem. „Otevření stanice metra Českomoravská předpokládáme v pátek 20. března 2026 a to v případě, že veškeré zkoušky, přejímky a řízení s odpovědnými úřady o uvedení stavby do zkušebního provozu proběhnou bez komplikací,“ uvedl dopravní podnik na sociálních sítích a dodal: „Aktuálně na místě probíhají dokončovací práce, zátěžové testy a přejímky technologických zařízení.“

Českomoravská zůstane Českomoravskou, nový název Arena – Libeň je u ledu

Cestující ve modernizované stanici najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizí. V budoucnu má přibýt také výtah, jehož stavba by neměla provoz stanice výrazně omezit.

Název stanici zůstane

Loni se ve veřejném prostoru objevily informace, že se zvažuje přejmenování stanice. Debata se rozproudila poté, co Rada městské části Praha 9 podpořila návrh změnit název na Arena – Praha. Argumentovala především blízkostí multifunkční haly O2 arena a O2 universum, které patří k nejnavštěvovanějším místům v Česku.

OBRAZEM: Sovětský eskalátor rozřezali, podlaha stanice má díry. Modernizace Českomoravské jede naplno

Proti přejmenování vznikla ihned petice. Magistrátní místopisná komise následně přišla s kompromisní variantou Arena – Libeň, která měla lépe odpovídat poloze stanice. Nakonec ale ke přejmenování vůbec nedojde. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka nebyl žádný oficiální návrh na změnu názvu předložen. Stanice Českomoravská tak i po dokončení modernizace ponese svůj původní název odkazující na společnost První Českomoravskou továrnu na stroje.

ČKD

  • Stanice metra Českomoravská byla otevřena 22. listopadu 1990 jako východní konečná stanice prodloužení z Florence.
  • Stanice zůstala konečnou stanicí až do prodloužení linky B na Černý Most dne 8. listopadu 1998.
  • Před otevřením byl její pracovní název Zápotockého. Současný název odkazuje na podnik ČKD, Českomoravská-Kolben-Daněk.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Liberec bude mít poblíž radnice půltunový model města, chce na něj lákat turisty

ilustrační snímek

Liberec bude mít v Kostelní ulici nedaleko radnice půltunový 3D model města, chce na něj lákat turisty. Do pěti měsíců by ho měl vytvořit architekt Ivo Louda,...

4. března 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Karlovarský kraj do léta vybuduje dočasný stacionář pro onkologické pacienty

ilustrační snímek

V bývalé transfuzní stanici v Karlových Varech vznikne dočasný denní stacionář pro pacienty Komplexního onkologického centra Karlovarské krajské nemocnice (KOC...

4. března 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Výsuvné sloupky i méně tramvají. Brno má plán pro omezení dopravy v centru

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Velké změny slibuje vedení Brna pro dopravu v historickém centru města, kde se potýká s drzými šoféry a nadměrným množstvím aut. Zásadní roli budou hrát výsuvné sloupky umístěné na třech místech...

4. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Na Evropský olympijský festival mládeže 2029 dá Liberecký kraj až 34 milionů Kč

ilustrační snímek

Na Evropský olympijský festival mládeže 2029 (EYOF), který bude v Libereckém kraji, přispěje hejtmanství až 34 miliony korun, řekla dnes novinářům krajská...

4. března 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Historickým městem roku v Královéhradeckém kraji je Hradec Králové

ilustrační snímek

Historickým městem roku 2025 v Královéhradeckém kraji je stotisícový Hradec Králové. Postoupil do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny 16. dubna...

4. března 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Policisté pátrají po muži z Kladna, může se pokusit o sebevraždu

ilustrační snímek

Policisté pátrají po dvaašedesátiletém muži z Kladna, může se pokusit o sebevraždu. Má problémy s chůzí, léčí se se srdečními a psychickými problémy, ale ne u...

4. března 2026  16:03,  aktualizováno  16:03

Na jihu Moravy loni žilo 112.900 cizinců, tvořili 9,2 procenta obyvatel

ilustrační snímek

Na jihu Moravy žilo na konci loňského roku 112.900 cizinců. Od roku 2024 se jejich počet zvýšil o 2837 lidí, podíl na počtu obyvatel kraje se zvýšil o dvě...

4. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubice plánují třídicí linku pro celou aglomeraci, čekají na schválení dotace

ilustrační snímek

Služby města Pardubic by letos chtěly zahájit stavbu třídicí linky na separovaný odpad za desítky milionů korun. Čekají na přidělení evropské dotace, aby mohly...

4. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Kolín nechá zpracovat průzkum Masarykova mostu, určí rozsah budoucích oprav

ilustrační snímek

Kolín chce letos nechat zpracovat diagnostický průzkum Masarykova mostu, má být podkladem pro jeho celkovou rekonstrukci. Rada města v pondělí schválila...

4. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Zpěvačka Pam Rabbit pokřtí svou novou desku Planet 33 na show ve Foru Karlín

Zpěvačka a skladatelka Pam Rabbit vydala nové album.

Pam Rabbit patří bezpochyby mezi nejvýraznější hlasy současného popu. Zajímavé tracky charismatické zpěvačky vynikají svou nevšedností. Mezi její poslední počiny patří třeba společný song s Ewou...

4. března 2026  17:39

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....

Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...

4. března 2026  17:22,  aktualizováno  17:23

Úředníci skartují stovky registračních značek, stříhají je ručně pákovými nůžkami

Pracovník odboru dopravy Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou Aleš Kališ...

Žďárský odbor dopravy skartuje 1580 kusů registračních značek aut a jiných vozidel, které má v depozitu déle než tři roky. Možnost skartace se týkala zhruba 1800 značek, u 220 lidé včas požádali o...

4. března 2026  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.