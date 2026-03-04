Metro Českomoravská se otevře za 16 dní. Vše ale musí jít podle plánu, varuje dopravní podnik

Marek Hýř
  14:20aktualizováno  14:41
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se plánuje na pátek 20. března 2026. Podmínkou je, aby všechny zkoušky, přejímky a jednání s úřady proběhly bez problémů a stavba mohla být uvedena do zkušebního provozu.
Fotogalerie4

Stanice metra Českomoravská (5. 1. 2025) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Prahu čeká velká sportovní událost. Mistrovství světa v krasobruslení se sem vrací po dlouhých 33 letech. Šampionát začne v O2 areně v úterý 24. března a potrvá do neděle 29. března. Pražský dopravní podnik (DPP) už před časem oznámil, že do mistrovství chce otevřít stanici Českomoravská, která je už přes rok kvůli rekonstrukci zavřená.

Dnes dopravní podnik upřesnil, že stanici zpřístupní už necelý týden přes šampionátem. „Otevření stanice metra Českomoravská předpokládáme v pátek 20. března 2026 a to v případě, že veškeré zkoušky, přejímky a řízení s odpovědnými úřady o uvedení stavby do zkušebního provozu proběhnou bez komplikací,“ uvedl dopravní podnik na sociálních sítích a dodal: „Aktuálně na místě probíhají dokončovací práce, zátěžové testy a přejímky technologických zařízení.“

Českomoravská zůstane Českomoravskou, nový název Arena – Libeň je u ledu

Cestující ve modernizované stanici najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizí. V budoucnu má přibýt také výtah, jehož stavba by neměla provoz stanice výrazně omezit.

Název stanici zůstane

Loni se ve veřejném prostoru objevily informace, že se zvažuje přejmenování stanice. Debata se rozproudila poté, co Rada městské části Praha 9 podpořila návrh změnit název na Arena – Praha. Argumentovala především blízkostí multifunkční haly O2 arena a O2 universum, které patří k nejnavštěvovanějším místům v Česku.

OBRAZEM: Sovětský eskalátor rozřezali, podlaha stanice má díry. Modernizace Českomoravské jede naplno

Proti přejmenování vznikla ihned petice. Magistrátní místopisná komise následně přišla s kompromisní variantou Arena – Libeň, která měla lépe odpovídat poloze stanice. Nakonec ale ke přejmenování vůbec nedojde. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka nebyl žádný oficiální návrh na změnu názvu předložen. Stanice Českomoravská tak i po dokončení modernizace ponese svůj původní název odkazující na společnost První Českomoravskou továrnu na stroje.

ČKD

  • Stanice metra Českomoravská byla otevřena 22. listopadu 1990 jako východní konečná stanice prodloužení z Florence.
  • Stanice zůstala konečnou stanicí až do prodloužení linky B na Černý Most dne 8. listopadu 1998.
  • Před otevřením byl její pracovní název Zápotockého. Současný název odkazuje na podnik ČKD, Českomoravská-Kolben-Daněk.

4. března 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

