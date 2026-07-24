Zapomeňte na šedivé proluky a nepřehledná zákoutí – kolem „déčka“ vyrostou moderní čtvrti, zelené oázy a špičkové přestupní uzly. Pojďte se s námi podívat na 5 nejzajímavějších novinek, které nám metro D přinese na povrchu!
1. Nádraží Krč Nový dopravní superuzel
Pokud občas cestujete vlakem směrem na jih od Prahy nebo denně pendlujete autobusem, tahle novinka vám udělá radost. Kolem budoucí stanice Nádraží Krč se chystá velká revoluce. Tohle místo se promění v moderní dopravní uzel, kde do sebe všechno perfektně zapadne. Z metra přeskočíte rovnou na vlak nebo do autobusu, aniž byste museli bloudit nebo složitě přebíhat. Město navíc po dlouhých jednáních získalo klíčové pozemky, takže se okolí nádraží konečně dočká důstojné a moderní tváře, která bude bavit i oko chodce.
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Praha uzavřela klíčovou dohodu pro metro D. Umožní stavbu stanice Nádraží Krč
2. Nemocnice Krč Zdravotní péče i nové bydlení
Okolí krčské nemocnice už nebude jen o čekárnách a sterilních chodbách. Přímo u budoucí stanice metra vznikne nová, moderní poliklinika, která nabídne špičkovou lékařskou péči pěkně na jednom místě a hned u výstupu z podzemky. A to není všechno. Součástí projektu je i výstavba zhruba 600 nových bytů. Vznikne tak živá čtvrť, kde to bude blízko jak k lékaři, tak do přírody nebo rovnou do centra Prahy.
3. Tempo (dříve Nové Dvory) Moderní čtvrť s tramvají i školou
Okolí budoucí stanice Nové Dvory (kterému nikdo z místních neřekne jinak než „kolem Tempa“) čeká velká proměna. Nevznikne tu jen pár domů, ale rovnou kompletní městská čtvrť. Město zde plánuje vybudovat dostupné městské bydlení, ale také novou základní a mateřskou školu, polyfunkční kulturní centrum, obchody a spoustu parkové zeleně. Třešničkou na dortu pak bude nová tramvajová trať prodloužená z Modřan a Libuše, která se u metra potká a vytvoří přestupní uzel.
4. Libuš Pozor, z metra bude koukat dinosaurus!
Tohle bude bez debat jedna z vizuálně nejzajímavějších stanic celé trasy. Kdo by čekal nudný betonový vestibul, bude na Libuši hodně překvapený. Architektonické plány totiž počítají s tím, že na cestující bude hned u stanice vykukovat obří model dinosaura! Tento provokativní a hravý umělecký nápad má za cíl nejen oživit veřejný prostor, ale také přilákat do podzemky zvídavé kolemjdoucí a rodiny s dětmi. Cesta do práce nebo do školy tak hned po ránu dostane zábavný nádech.
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Stanici Libuš na trase metra D rozrazí dinosaurus. Provokativní nápad má nalákat do podzemky
5. Depo Písnice Megaterminál a nová vstupní brána do metropole
Pro všechny, kdo do Prahy přijíždějí ze středních Čech, se Písnice stane záchranným kruhem a hlavním vstupním bodem do města. Zaparkovat auto na kraji Prahy a pohodlně nasednout na metro už nebude problém. Nedaleko stanice totiž vyroste obří superterminál a kapacitní P+R parkoviště. Písnice se tak promění v moderní, pulzující centrum Středočechů i Pražanů, které podle mnohých výrazně uleví dopravě v celé jižní části hlavního města.
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Metrem z Prahy, výstup ve středních Čechách. I to bude superterminál Písnice
Chcete vědět víc?
Projekt metra D je obrovský a detailů o tom, jak se Praha v příštích letech promění, je celá řada. Pokud vás zajímají podrobné plány, vizualizace budoucích stanic nebo další navazující projekty, určitě mrkněte na oficiální web Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), kde najdete kompletní přehled.
Metro D už vzniká. Jak promění Prahu?