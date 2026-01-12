Výběr sdružení Subterra, Hochtief a BeMo Tunnelling s cenou zhruba třicet miliard korun bez DPH napadla firma Strabag. Řízení bylo zahájeno už v listopadu a antimonopolní úřad zatím nevydal ani prvostupňové rozhodnutí.
Situaci navíc komplikuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně, které v tuto chvíli blokuje podpis smlouvy s vybraným dodavatelem. Soud ho vydal na žádost sdružení Porr, Vinci a Marti, jež žalobou napadlo dřívější rozhodnutí ÚOHS, potvrzující jeho vyloučení z tendru. O samotné žalobě soud dosud nerozhodl a podle něj nelze předvídat, jak dlouho celé řízení potrvá. Do věci navíc vstoupil i Nejvyšší správní soud (NSS), kam pražský dopravní podnik i sdružení Subterra–Hochtief podaly kasační stížnosti proti vydání předběžného opatření. NSS o nich zatím nerozhodl, a dokud nerozhodne, krajský soud se k žalobě nemůže vrátit.
Dopravní podnik přitom tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a že vítěze vybral na základě řádného vyhodnocení nabídek i s ohledem na předchozí rozhodnutí antimonopolního úřadu. Podle DPP je nyní na tahu právě ÚOHS, kterému podnik poskytuje plnou součinnost.
Celý tendr přitom připomíná opakující se scénář. Už v roce 2023 DPP vybral stejného dodavatele, výběr ale po nepravomocném rozhodnutí ÚOHS sám zrušil. V roce 2024 proces zopakoval, tentokrát ho však úřad zrušil pravomocně. Loni v říjnu dopravní podnik vybral sdružení vedené firmou Subterra potřetí, a znovu čelí námitkám neúspěšných uchazečů.
Zakázka se týká úseku mezi Olbrachtovou a Novými Dvory, který má navázat na část trasy mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Právě kvůli opakovaným sporům u antimonopolního úřadu a soudům se výstavba nové linky dál odsouvá.
Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se už mluví o roku 2031.