„Základním motivem je, co všechno pro člověka znamená mít, nebo naopak nemít domov,“ říká Vladimir 518.

Ve videu se prolínají příběhy lidí bez domova, kteří si staví provizorní přístřeší, se záběry samotných autorů. Ti si symbolicky budují vlastní studio – útočiště, kde vzniká jejich hudba.

Oba interpreti patří k respektovaným jménům české scény a v novém projektu kombinují rap se zpěvem způsobem, který v tuzemsku zatím nemá obdoby.

Pohled do zákulisí

Natáčení probíhalo čtyři dny, a to hned na třech různých lokacích. „Byl to jeden z nejnáročnějších klipů, co jsem kdy dělal. Točilo se i v nedostavěné stanici metra D pod Pankrácí,“ doplňuje Vladimir 518.

Stavební firma Subterra, která se na výstavbě trasy metra podílí, navíc zveřejnila i krátký pohled do zákulisí. Fanoušci tak mohou nahlédnout, jak neobvyklý videoklip vznikal přímo v útrobách pražského podzemí.