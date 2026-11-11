Metro D zamíchá dopravou v Praze 4. Krč čekají uzavírky, objížďky i změny autobusů

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  13:51
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Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19....

Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19. června 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19....
Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19....
Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19....
Pohled do obratového tunelu za stanicí Pankrác D.
6 fotografií
Stavba metra D zamíchá od konce listopadu dopravou v Praze 4. Zavře se Sulická, autobusy změní trasy, motoristé se musí připravit na objížďky a provizorní silniční spojky. Omezení se dotknou především okolí budoucích stanic Nádraží Krč a Nemocnice Krč, další komplikace přijdou v lednu, kdy se uzavře část Branické ulice. Dobrou zprávou je naopak dokončení podchodu u stanice metra Pankrác, díky němuž zmizí dosavadní dopravní omezení v ulici Na Pankráci.

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Kdo jezdí autem nebo autobusem po Krči a jejím okolí, měl by zbystřit. Stavba metra D se totiž, de facto doslova, zakusuje do další části Prahy 4. Každodenní cestování se tu tak změní v pořádný slalom. První změny přijdou už za necelé dva týdny – 25. listopadu, kdy se na více než sedm měsíců uzavře Sulická ulice. Důvodem jsou práce na přeložkách sítí pro metro D a souběžná rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

Sulická na půl roku ze hry

Uzavírka Sulické potrvá až do 30. června 2027. Dotkne se také autobusů. Linka 121 pojede mezi zastávkami Na Staré cestě a Višňová přes Nad Rybníky, Rosečskou, U Labutě a Nad Havlem. Linky 117 a 203 budou mezi Lískem a Nemocnicí Krč odkloněny přes zastávku U Labutě. Všechny tři linky vynechají zastávku Nádraží Krč, ostatní neobsluhované zastávky po trase linek 117 a 203 obslouží linka 121.

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Řidiči si zajedou, ale kudy?

Změny se nevyhnou ani řidičům. Ze Zálesí nebude možné vjíždět do Štúrovy a Pod Višňovkou směrem do Krče. Příjezd do těchto ulic bude možný od severu, tedy od Vídeňské, případně od ulic U Krčského nádraží a Matek. Auta přijíždějící Štúrovou od jihu budou muset na křižovatce Zálesí odbočit do Vídeňské a pokračovat podle cíle přes Michelskou, Jižní spojku, V Podzámčí nebo U Krčského nádraží. Aby se doprava úplně nezasekla, navýší se kapacita sjezdových ramp a odbočení na křižovatce Jižní spojky s Vídeňskou. Kvůli bezpečnosti se tam ale zároveň sníží rychlost.

Otevře se také nájezd a sjezd na Jižní spojce u ulice V Podzámčí, kterému se přezdívá brejle. K nádraží Praha-Krč a provozovnám v areálu zámku Krč bude možné během uzavírky přijet pouze z Jižní spojky ve směru na Černý Most, sjezdem u čerpací stanice OMV a ulicí Před Nádražím.

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Branická dostane provizorní spojku

Další velká změna přijde v první polovině ledna 2027. Na zhruba tři roky se uzavře koncový úsek Branické ulice mezi Dolnokrčskou a ulicí Na Strži. Vznikne tu zařízení staveniště a portál, ze kterého se budou razit tunely směrem k budoucí stanici Ryšánka. Spojení Branické s oblastí křižovatky Na Strži a V Podzámčí zajistí nová provizorní silniční spojka do konce Sulické ulice.

Ta má fungovat přibližně do konce roku 2030 a zachová dopravní přístup do Branické od Na Strži, V Podzámčí i Jižní spojky.

Pohled do obratového tunelu za stanicí Pankrác D.

U Thomayerovy nemocnice se posune křižovatka

Ve stejném termínu se otevře také další provizorní komunikace u Thomayerovy nemocnice. Ta na zhruba dva roky propojí Zálesí s Vídeňskou. Křižovatka se přitom posune asi o sto metrů směrem ke Kačerovu. V místě původních nájezdů a sjezdů vznikne staveniště budoucí stanice Nemocnice Krč. Nejdříve zde Pražská teplárenská přeloží horkovod, následně začne Subterra budovat stavební jámu a části stanice včetně vestibulu a výstupů.

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Pankrác si naopak oddechne

Dobrá zpráva naopak čeká řidiče v oblasti Pankráce. Druhá část podchodu, který propojuje vestibul stanice metra C s tramvajovými zastávkami a vestibulem budoucí stanice Pankrác D v budově Gemini, bude dokončena 18. prosince 2026. Díky tomu skončí dopravní omezení v ulici Na Pankráci mezi křižovatkami s ulicemi Na Strži a Hvězdova. Celý podchod se ale otevře až se zahájením provozu metra D.

Úleva přijde, ale až za pár let

  • Všechny aktuální informace o dopravních opatřeních budou k dispozici na webech opravujeme.to a také dpp.cz/metro-d.
  • Prvních šest stanic nové linky má začít sloužit lidem v roce 2032.
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Témata: Praha 4, Metro D, Pankrác

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