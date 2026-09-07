Zase na nás zapomněli, zní z různých částí Prahy poté, co radní představili návrh na novou linku metra E. Na pondělním zasedání rozhodnou o tom, zda zadají studii proveditelnosti. Podle plánů by měla vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany do plánovaného severního terminálu vysokorychlostní železnice.
Vedení města představilo návrh minulý týden, na sociálních sítích i v diskuzích pod články ale schytává od počátku tvrdou kritiku. Nelíbí se „zapomenutý“ sever hlavního města, nevyřešená doprava na letiště, zahušťování zastávek tam, kde je síť MHD údajně už nyní dostačující, i to, že se metro vyhýbá vzdálenějším místům, kde by prý bylo potřeba nejvíc.
Kudy má vést metro E
Nejsevernější zastávkou navrhované linky má být ještě neexistující terminál vysokorychlostní železnice na severu Prahy. Odtud by vlaky metra jely přes Čakovice na Prosek, Vysočanskou a Žižkov k Edenu a dál přes Michli na Budějovickou, která by naopak tvořila nejjižnější stanici nové linky. Odtud by se trasa stáčela k řece a pokračovala přes Dvorce a Smíchov na Anděl. Následně by mířila na Strahov, Malovanku a přes Dejvickou na Nádraží Podbaba.
- Naopak sever dříve plánované okružní trasy, která v plánech nesla označení O, by zůstal bez metra. Týká se to zejména Troji a Bohnic.
- Pražanům na představené variantě vadí hned několik věcí. Pokusili jsme se z diskuzí vybrat nejčastější výtky.
1: Není to skutečný okruh, ale jen kroužek v širším centru
Jedna z nejčastějších námitek zní, že zamýšlené „éčko“ nevytváří velký okruh po vzdálenějších částech Prahy, ale pohybuje se stále poměrně blízko širšího centra. „Vede nesmyslně příliš blízko centra, které je dopravou obslouženo velmi dobře,“ shrnuje jeden z kritických názorů.
Nejčastěji diskutující jmenují lokality vzdálenější od středu města, které by podle nich bylo užitečnější propojit. Jsou to velmi často Řepy, Ruzyně, Zbraslav, Radotín či Modřany. K těmto argumentům od obyvatel jihu a západu metropole se přidávají i hlasy těch, kdo by si přáli okruh rozšířit více na západ. Praze podle nich chybí rychlé spojení mezi sídlišti kolem Krče, Lhotky a Libuše a výše položenými částmi západní Prahy. „Chybí kolejové spojení na západě Prahy, propojující všechna ta údolí,“ zní jedna z námitek.
|
E, nebo O? Plán na metro kolem celé Prahy existuje už desítky let, teď ožívá
Lidem, kteří by chtěli okruh zvětšit, nedává smysl investovat obrovské částky do zrychlení cest mezi místy, která jsou už dnes dobře pokrytá hromadnou dopravou a mají i dobré spojení k metru.
1. výročí zahájení výstavby metra D. V ulici Na Strži u hřbitova Zelená liška probíhají ražby ke stanicím Pankrác D i Olbrachtova. (2023)
2: Bohnice opět bez metra
Další část výtek se soustředí na sever Prahy, tedy na část, která z původních plánů okružní trasy O úplně vypadla. Jen část severu (Ládví a Kobylisy) je na metru, další lokality podzemku nemají a někde (v Bohnicích a Čimicích) chybí i tramvaje a lidé jsou odkázáni na autobusovou dopravu.
„Bohnice jsou nějaké prokleté, už jim tam zkrouhli lanovku z Podbaby a teď metro,“ postěžoval si jeden z diskutujících. A další se pro vysvětlení uchýlil k drsnému sarkasmu: „Do Bohnic a do blázince jezdí sanitka, tak na co metro.“
Město počítá pro tuto část Prahy mimo jiné se severní tramvajovou tangentou. Ani ta však není jednoduchou stavbou – vyžadovala by tunel pod bohnickým svahem a nové překonání Vltavy.
|
Trolejbusy se z Prahy vytratily, jejich stopy ale přežily dodnes. Víte, kde je hledat?
3: Opravdu je potřeba další metro na Žižkově?
Někteří z kritiků se zamýšlejí nad tím, zda je na trase vidět i vliv developerů, například kolem Brumlovky a Nákladového nádraží Žižkov. Jde o lokality, kde v současnosti probíhá a ještě bude pokračovat masivní výstavba. Vedení města ale nijak neskrývá plán pokrýt metrem oblasti s rostoucí rezidenční zástavbou, kde v budoucnu vzniknou domovy pro desítky tisíc lidí.
- Kromě zmíněných míst se to týká třeba i lokality Na Slatinách na pomezí Vršovic a Bohdalce, kde se plánuje výstavba pro zhruba 35 000 lidí.
- Nejblíž by to měli k nové zastávce metra Nádraží Eden. Doplňme, že přesná poloha a podoba stanic není zdaleka definitivní.
4: Předimenzovaná doprava na severovýchodě
Zatímco sever hlavního města by zůstal bez metra, severovýchod, konkrétně Čakovice, by se podzemky dočkaly. Proč jsou Čakovice významnější než Bohnice, vadí obyvatelům severu. Další se pozastavují nad tím, že nejsevernější stanice má skončit tam, kde nic pořádného není.
- Důvodem je ale připravované nádraží vysokorychlostní železnice, která by tvořila důležité spojení mezi severem a východem Čech a hlavním městem.
- Lidé přijíždějící do metropole za prací například z Lovosic, Litoměřic či Ústí nad Labem, Loun či Mostu by tak mohli přestoupit na novém terminálu Praha-Sever přímo na metro.
Otázkou zůstává, zda by tuto část Prahy neobsloužila lépe(a levněji) prodloužená trasa C než nové „éčko“. V zadání studie je přímo požadavek na porovnání těchto dvou variant.
|
Trolejbusy slaví 90 let. Z pražských ulic zmizely na pět dekád, teď zažívají velký návrat
5: Zase zapomněli na letiště
Letiště Václava Havla mělo největší naději na metro, když se stavělo prodloužení trasy A za Dejvickou. Nakonec ale nová linka uhnula na Motol a spojení s největším českým mezinárodním letištěm dnes zajišťují trolejbusy vyjíždějící z Nádraží Veleslavín.
- Zvažovaná linka E letiště nijak neřeší, vede daleko od něj. „Chybí definice základních priorit, jako je dostupnost letiště metrem nebo spojení dosud nepokrytých částí Prahy,“ zlobí se jeden z diskutujících.
- V dlouhodobé koncepci se už s metrem na letiště nepočítá. Jeho dopravní obslužnost by měla v budoucnu řešit železnice.
|
Na Strahov míří tramvaje. Nová trať za 824 milionů přiveze i studentskou linku 28
6: Vážně Malovanka potřebuje metro?
Na levém břehu Vltavy spojuje „éčko“ Smíchov a Anděl s Malovankou, Střešovicemi a Dejvickou. Velká část diskutérů by byla raději, kdyby vedlo mnohem dále od centra. Tyto části Prahy jsou podle nich už nyní dobře dopravně dostupné, vedou zde tramvajové linky a dobré je i spojení na linky metra B (Anděl, Smíchov) i A (Malostranská, Hradčanská, Dejvická).
Spíš než pro obsluhu vzdálenějších částí je tak tato část zvažované trasy spojením na Strahov.
- Doplňme, že zde leží vysokoškolské koleje, představující přechodný domov pro zhruba 4 000 studentů.
- Také sem často míří davy návštěvníků na fotbal nebo na koncerty.
- V současné době se testuje trolejbusové spojení na Strahov, v budoucnu se má rozrůst.
- Dá se sem dojet autobusovými linkami z Anděla či Dejvické, případně dojít pěšky z tramvajových zastávek Malovanka nebo Pohořelec.
- Určitou variantou, i když s nízkou kapacitou, může být také využití lanovky na Petřín z Újezda, v současnosti je však lanovka mimo provoz.
|
Spartakiáda 1985: Jak se Praha změnila kvůli akci, kterou provázel strach ze Straky
7: Stejně se toho nedočkáme
Nebyli by to Češi, aby si v diskuzích nepovzdechli: Ať už to bude, jak chce, my se toho nedočkáme. Někteří připomínají, že ještě není hotová trasa D, která podle původních představ už měla dávno fungovat. Další vzpomínají na stavbu tunelu Blanka, která se nejen protahovala, ale také prodražovala.
„Pražané, kteří se plánují narodit ještě v tomto století, se nějakým metrem E vůbec trápit nemusí,“ poznamenal jeden z diskutujících. Další zmiňují, kdy se o okružní trase pražského metra začala mluvit poprvé. Bylo to před více než 20 lety.
|
Kolony budou i po prázdninách. Řidiče čekají omezení u letiště nebo na magistrále
Kdy se začalo mluvit o okružním metru?
Plány na okružní trasu metra skutečně nejsou úplně nové, sahají minimálně do 80. let minulého století. Komplexní dopravní studie tehdy porovnávaly různé možnosti budoucí podoby metra. V některých se objevovala segmentová trasa E vedená po obvodu vnitřního města, v jiných klasická okružní trasa označovaná písmenem O.
- Institut plánování a rozvoje uvádí podobné varianty už u studií z 80. let a mezi zásadní dokumenty řadí Komplexní studii výhledového řešení hromadné dopravy z roku 1988.
- Myšlenka pak na dlouho ustoupila jiným projektům – především prodlužování stávajících tras a později přípravě metra D.
Výrazněji se vrátila v roce 2022, kdy tehdejší vedení Prahy začalo prosazovat vizi metra O.
- Mělo jít o skutečně okružní spojení, které by umožnilo cestovat mezi pražskými čtvrtěmi bez průjezdu centrem.
- Město tehdy vytvořilo pracovní skupinu pro přípravu studie a veřejně prezentovalo schéma okružní linky.
- Magistrát později zdůrazňoval, že zveřejněná mapa představovala především princip budoucího spojení, nikoli definitivně určenou trasu.