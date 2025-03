15:56

Průsaky v metru nejsou novinkou, ale to, co se děje na Florenci, nemá obdoby. Havárie sítí proměnila o víkendu stanici linky C v malý vodopád, který ji vyřadil z provozu. Metro zde jen projíždí, cestující musí na tramvaje XC. „Podhledy jsou stále mokré,“ zní z dopravního podniku. Zatím není jasné, kdy stanici zprovozní.