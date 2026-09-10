Metro jako místo na rande i úkryt před apokalypsou. Tři pražské profily, které pobaví

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  15:09
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Pražské metro denně přepravuje davy cestujících, pro pár jedinců ale představuje mnohem víc než jen způsob, jak se dostat do práce. Na sociálních sítích z něj dělají vlastní hřiště: hodnotí stanice podle výskytu supermarketů, hledají v nich místa na rande nebo odhalují příběhy jejich okolí. Vybrali jsme tři instagramové tvůrce, s nimiž poznáte pražské podzemí i město z trochu jiné stránky.

Někdo během cesty metrem sleduje hodiny, jiný architekturu stanic, typ přijíždějící soupravy nebo správnost hlášení. Fanoušci veřejné dopravy tvoří na sociálních sítích početnou a aktivní komunitu. Nezajímají je přitom jen technické podrobnosti. Pražská MHD totiž nabízí také nekonečný zdroj humoru, bizarních situací a zajímavých příběhů.

Vedle profilů zaměřených na dopravní novinky vzniká také obsah pro lidi, kteří sice nerozeznají jednotlivé typy souprav, ale chtějí se během cesty pobavit nebo zjistit něco nového o místě, kde právě vystoupili. Vybrali jsme proto na Instagramu tři tvůrce, které stojí za to sledovat.

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Richard Střelák

Která stanice pražského metra má nejlepší atmosféru? Kde se cestující nejvíc podobají postavám ovládaným počítačem a odkud by se člověk nejrychleji dostal na povrch? Přesně takové otázky si pokládá Richard Střelák ve své sérii MetroCheck.

Co je NPC?

Pojem NPC (z anglického non-player character neboli nehratelná postava) označuje v přeneseném významu člověka, který se chová mechanicky, předvídatelně a bez vlastního názoru či kritického myšlení.

Postupně navštěvuje jednotlivé stanice a hodnotí je podle několika poněkud neobvyklých kritérií. Vedle celkového pocitu sleduje takzvaný „NPC vibe“, náročnost cesty na povrch nebo šanci přežít ve stanici apokalypsu. Důležitou roli hraje také přítomnost Lidlu v okolí. Na konci každému místu přidělí výsledné skóre na škále od jedné do deseti.

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V jednom z dílů zamířil Richard Střelák například na Pankrác, který od něj získal plný počet bodů. Komentáře okamžitě zaplnily názory cestujících, kteří začali hájit své oblíbené stanice. Podstatně hůř dopadlo Nádraží Holešovice. I pod jeho hodnocením se ale ukázalo, že Pražané berou svou domovskou stanici velmi osobně.

Bořek Hon

Prahu bere s humorem také Bořek Hon. Proslavil se zejména tipy na místa, kam lze v hlavním městě vyrazit na rande. Nečekejte však pouze romantické restaurace s výhledem na Pražský hrad. Do svých videí zapojuje stanice metra, okolí zastávek i běžná místa, kolem kterých lidé denně procházejí bez povšimnutí.

Jeho obsah staví na nadsázce a někdy působí jako parodie na klasické turistické průvodce. Vedle tipů na schůzky odpovídá také na otázky, nad kterými se možná málokdo pozastavil. Třeba proč se Dejvice jmenují právě Dejvice.

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Ve videu věnovaném původu názvu čtvrti začne jednoduchou slovní hříčkou, vzápětí ale přidává skutečné historické informace. Připomíná starší názvy Degnice či Dehnice a jejich možnou souvislost s pálením dehtu i označením zlého ducha. Jindy ukáže například místo, kde na dnešním náměstí Republiky stála první čerpací stanice v Československu.

Objevuj Prahu

O něco širší pohled na metropoli nabízí profil Objevuj Prahu. Nezaměřuje se jen na metro a veřejnou dopravu, ale také na historii, architekturu, kulturní památky a nevšední situace z pražských ulic.

Jeho autor sleduje, co se ve městě mění, otevírá nebo naopak na dlouhou dobu zavírá. Příkladem je video z Invalidovny, která se před rozsáhlou rekonstrukcí uzavřela veřejnosti. Profil připomíná její barokní historii i skutečnost, že se v jejích prostorách natáčel oscarový film Amadeus.

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Vedle podobných zajímavostí ale zachycuje také okamžiky, které žádný průvodce naplánovat nedokáže. Jedním z nejúspěšnějších příspěvků se stalo krátké video kůzlete na vycházce v Karlíně. Právě střídání historie, dopravy, městských proměn a drobných kuriozit ukazuje Prahu jako živé místo, kde lze narazit na něco nečekaného prakticky každý den.

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