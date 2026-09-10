Někdo během cesty metrem sleduje hodiny, jiný architekturu stanic, typ přijíždějící soupravy nebo správnost hlášení. Fanoušci veřejné dopravy tvoří na sociálních sítích početnou a aktivní komunitu. Nezajímají je přitom jen technické podrobnosti. Pražská MHD totiž nabízí také nekonečný zdroj humoru, bizarních situací a zajímavých příběhů.
Vedle profilů zaměřených na dopravní novinky vzniká také obsah pro lidi, kteří sice nerozeznají jednotlivé typy souprav, ale chtějí se během cesty pobavit nebo zjistit něco nového o místě, kde právě vystoupili. Vybrali jsme proto na Instagramu tři tvůrce, které stojí za to sledovat.
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Richard Střelák
Která stanice pražského metra má nejlepší atmosféru? Kde se cestující nejvíc podobají postavám ovládaným počítačem a odkud by se člověk nejrychleji dostal na povrch? Přesně takové otázky si pokládá Richard Střelák ve své sérii MetroCheck.
Co je NPC?
Pojem NPC (z anglického non-player character neboli nehratelná postava) označuje v přeneseném významu člověka, který se chová mechanicky, předvídatelně a bez vlastního názoru či kritického myšlení.
Postupně navštěvuje jednotlivé stanice a hodnotí je podle několika poněkud neobvyklých kritérií. Vedle celkového pocitu sleduje takzvaný „NPC vibe“, náročnost cesty na povrch nebo šanci přežít ve stanici apokalypsu. Důležitou roli hraje také přítomnost Lidlu v okolí. Na konci každému místu přidělí výsledné skóre na škále od jedné do deseti.
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V jednom z dílů zamířil Richard Střelák například na Pankrác, který od něj získal plný počet bodů. Komentáře okamžitě zaplnily názory cestujících, kteří začali hájit své oblíbené stanice. Podstatně hůř dopadlo Nádraží Holešovice. I pod jeho hodnocením se ale ukázalo, že Pražané berou svou domovskou stanici velmi osobně.
Bořek Hon
Prahu bere s humorem také Bořek Hon. Proslavil se zejména tipy na místa, kam lze v hlavním městě vyrazit na rande. Nečekejte však pouze romantické restaurace s výhledem na Pražský hrad. Do svých videí zapojuje stanice metra, okolí zastávek i běžná místa, kolem kterých lidé denně procházejí bez povšimnutí.
Jeho obsah staví na nadsázce a někdy působí jako parodie na klasické turistické průvodce. Vedle tipů na schůzky odpovídá také na otázky, nad kterými se možná málokdo pozastavil. Třeba proč se Dejvice jmenují právě Dejvice.
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Ve videu věnovaném původu názvu čtvrti začne jednoduchou slovní hříčkou, vzápětí ale přidává skutečné historické informace. Připomíná starší názvy Degnice či Dehnice a jejich možnou souvislost s pálením dehtu i označením zlého ducha. Jindy ukáže například místo, kde na dnešním náměstí Republiky stála první čerpací stanice v Československu.
Objevuj Prahu
O něco širší pohled na metropoli nabízí profil Objevuj Prahu. Nezaměřuje se jen na metro a veřejnou dopravu, ale také na historii, architekturu, kulturní památky a nevšední situace z pražských ulic.
Jeho autor sleduje, co se ve městě mění, otevírá nebo naopak na dlouhou dobu zavírá. Příkladem je video z Invalidovny, která se před rozsáhlou rekonstrukcí uzavřela veřejnosti. Profil připomíná její barokní historii i skutečnost, že se v jejích prostorách natáčel oscarový film Amadeus.
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Vedle podobných zajímavostí ale zachycuje také okamžiky, které žádný průvodce naplánovat nedokáže. Jedním z nejúspěšnějších příspěvků se stalo krátké video kůzlete na vycházce v Karlíně. Právě střídání historie, dopravy, městských proměn a drobných kuriozit ukazuje Prahu jako živé místo, kde lze narazit na něco nečekaného prakticky každý den.