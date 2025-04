Identitu všech nových stanic bude podle šéfa Metroprojektu Davida Krásy spojovat modrá barva. Navíc vstupu do kolejiště bude bránit prosklená stěna a do stanic budou jezdit automatizované vlaky. | foto: Metroprojekt Praha a.s.

Nová linka D, na mapách označovaná modrou barvou, v první fázi propojí Náměstí Míru, kde bude přestupní stanice s linkou A, s Depem Písnice na jihu Prahy. Nová trasa slibuje odlehčení přetížené lince C a nabídne přímé spojení do centra z mnoha dosud hůře dostupných lokalit.

Stanice metra D: Náměstí Míru

Náměstí Bratří Synků

Pankrác

Olbrachtova

Nádraží Krč

Nemocnice Krč

Nové Dvory

Libuš

Písnice

Depo Písnice

Co Praze přinese?

Trasa D byla zakotvena v územním plánu již v 90. letech minulého století. První etapa trasy o 10 stanicích přinese dlouho očekávané změny v dopravě. Pomůže totiž zvládnout dopravní kolaps na jihu Prahy, kde žije na 150 tisíc obyvatel. Ti získají přímé spojení s centrem, čímž se výrazně zlepší jejich každodenní dojíždění. V současné době jsou závislí na autobusové dopravě s přestupem na přeplněné metro C na Kačerově.

Metro D také podchytí dopravu z příměstských oblastí. Stanice Písnice a Depo Písnice na okraji města se stanou klíčovými přestupními body pro autobusovou dopravu z jižního okolí Prahy. Spolu s parkovištěm P+R také sníží zatížení individuální autobusové dopravy v centru. Tato změna bude mít příznivý vliv i na životní prostředí, protože se značná část povrchové dopravy přesune pod zem.

Prodloužení trasy z Pankráce přes Náměstí Bratří Synků na Náměstí Míru přivede metro D přímo do centra města. Cestující tam budou moci přestoupit na důležité tramvajové linky, což odlehčí přetížené přestupní stanici Muzeum.

Plán metra D v Praze.

Metro D: technologie budoucnosti

„Z hlediska vlastního dopravního systému metra se návrh nové trasy stal příležitostí posunout technologickou úroveň stávajícího systému pražského metra o generaci výše. Využili jsme dostupné informace od provozovatelů moderních systémů metra v řadě evropských metropolí a ty jsme promítli do technického řešení,“ uvádí se na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Na vlastní oči Dopravní podnik nedávno odhalil dlouho utajované překvapení. Veřejnost bude mít poprvé možnost navštívit v rámci dne otevřených dveří zákulisí stavby prvního úseku metra D včetně již vybudovaných podzemních částí.

včetně již vybudovaných podzemních částí. Dny otevřených dveří se konají 17. a 18. května.

Cestující se tak mohou těšit na metro s plně automatizovaným provozem bez strojvůdce, moderní lehké vlakové soupravy, bezpečnostní stěny s posuvnými dveřmi pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, ale i na nejmodernější generaci zabezpečovacího a řídicího systému CBTC, který přináší flexibilitu a zkrácení intervalů.

Nový systém linky D by měl zajistit vyšší provozní spolehlivost, lepší přizpůsobení provozu poptávce a nižší provozní náklady. Následně by se měl stát vzorem pro postupné vylepšení stávajících linek A, B a C.

Finální vizualizace řešení interiéru stanice metra Depo Písnice na trase D (9/2014).

V současné době pražské metro dokáže vyvinout maximální rychlost 80 km/h, průměrná cestovní rychlost dosahuje 36 km/h. U nové linky D se počítá s průměrnou rychlostí 39,8 km/h.

Dokončení výstavby se zpozdilo

Výstavbu tolik očekávané linky D pražského metra provázejí nemalé komplikace. Hlavním kamenem úrazu se zdá být výběr zhotovitele úseku z Pankráce do Depa Písnice. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) opakovaně zrušil vítězství společnosti Subterra, patřící do koncernu Metrostav. Úřad své rozhodnutí zdůvodnil tím, že manažeři, které Subterra pro tento třicetimiliardový projekt nominovala, nedoložili požadované zkušenosti s budováním tunelů, což bylo jednou z klíčových podmínek pro získání bodů v tendru.

Paradoxní situace nastala také u již probíhající výstavby pražského úseku linky D mezi Pankrácem a Olbrachtovou, kterou rovněž realizuje Subterra. I zde platily podobné požadavky na kvalifikaci manažerů. Ukazuje se, že stejní odborníci, jejichž kompetence ÚOHS nyní zpochybňuje, figurovali ve vedení stavby i této první části. Smlouva mezi Subterrou a Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) přitom v případě prokázání nedostatků v kvalifikaci klíčového personálu počítá s vysokými sankcemi, teoreticky až v řádu milionů korun denně. A pokud by pokutu dopravní podnik vymáhal zpětně, vyšplhala by se na stamiliony.

Stanice Náměstí Bratří Synků bude zčásti hloubená, zčásti atypicky ražená, s ostrovním nástupištěm přibližně 13 metrů pod úrovní terénu a dvěma podpovrchovými vestibuly.

Kdy se otevře první úsek metra linky D?

Pražský dopravní podnik se k otázce uplatnění sankcí zatím zdráhá vyjádřit a čeká na pravomocné rozhodnutí antimonopolního úřadu ohledně druhé etapy. Teprve poté zvolí další postup vůči firmě Subterra u obou zakázek. Právníci specializující se na veřejné zakázky však upozorňují, že v zájmu transparentnosti a hospodárnosti by měl dopravní podnik sankce vymáhat, a to potenciálně zpětně od doby, kdy se o problémech s kvalifikací manažerů poprvé dozvěděl. Celá situace tak vrhá stín nejistoty na další průběh výstavby a termín dokončení linky D, která měla Pražanům sloužit již v roce 2029. Nyní se hovoří spíše o roce 2031 a s ohledem na současné komplikace se tento termín může dále odsouvat.

Návrh stanice metra Olbrachtova

Smělé plány do budoucna

Plány na linku pražského metra D však sahají mnohem dál než k současně budovanému úseku. Vize do budoucna počítají s jejím severním prodloužením ze stanice Náměstí Míru přes pulzující náměstí Jiřího z Poděbrad až k důležitému dopravnímu uzlu Náměstí Republiky, kde by cestující mohli přestoupit na linku B. Na jihu se zase rýsuje prodloužení z Depa Písnice hlouběji do jižních částí města, obsluhující nové rezidenční zóny.

Konkrétní časový harmonogram pro tyto ambiciózní plány však zůstává zahalen mlhou nejistoty. Vše se bude odvíjet od dostupných financí a tempa samotné realizace. Kdo ví, zda se naše generace těchto smělých plánů dočká, když se neustále odkládá zprovoznění i první fáze stavby.