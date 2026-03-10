Pražská veřejná doprava si podle průzkumu mezi obyvateli metropole dlouhodobě udržuje poměrně vysokou oblibu. Lidé oceňují především intervaly spojů během dne, kapacitu souprav i čistotu vozidel.
MHD je populární, většina Pražanů ji používá
Z průzkumu vyplývá, že veřejná doprava zůstává pro většinu obyvatel hlavním způsobem cestování po městě. Alespoň jednou týdně ji využívají více než čtyři z pěti Pražanů.
Kritika míří na zastávky
Zatímco s kapacitou a čistotou vozidel jsou cestující spokojení, o něco kritičtější jsou vůči stavu zastávek. Část respondentů upozorňuje na jejich nedostatečnou čistotu i celkovou údržbu veřejného prostoru.
Podle nich by si právě zastávky zasloužily větší pozornost ze strany města.
|
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Největší problém? Noční doprava
Z průzkumu zároveň vyplynulo, že lidem chybí častější spoje v nočních hodinách. S intervaly noční dopravy je spokojena jen těsná nadpoloviční většina obyvatel, zatímco přibližně čtvrtina je naopak nespokojena.
Právě noční provoz metra je tématem, které mezi Pražany vyvolává největší debatu.
Metro by mohlo jezdit déle
Pro prodloužení provozu metra do nočních hodin se vyslovilo 57 procent respondentů. Podporu má zejména mezi mladšími obyvateli města.
|
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Možným řešením by podle některých návrhů mohlo být prodloužení provozu metra například do jedné hodiny po půlnoci, a to především ve dnech, kdy lidé častěji vyrážejí za zábavou – tedy v pátek a v sobotu.
Problém jménem údržba
Dopravní podnik ale upozorňuje, že noční přestávka je pro provoz metra zásadní. Právě během ní totiž probíhá velká část údržby a oprav infrastruktury i technologií.
Pokud by se provoz metra prodlužoval, musela by se řada prací přesunout do večerních hodin nebo na víkendy. To by mohlo znamenat více výluk.
Noční přerušení provozu metra je naprosto zásadní pro údržbu a opravy všech technologií v metru. Například více než polovina prací při výměně pražců probíhá v nočních směnách, na trase A je to dokonce přes 90 procent. Pokud bychom noční přerušení provozu metra zkracovali nebo dokonce rušili, budeme nuceni řadu prací řešit formou množství dalších večerních nebo víkendových výluk
Jan Barchánek, dopravní ředitel DPP
Diskuse o případném prodloužení nočního provozu metra proto bude muset zohlednit nejen přání cestujících, ale také technické a finanční možnosti provozovatele.