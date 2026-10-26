Státní svátek 28. října a podzimní prázdniny 2026 přinesou změny v provozu pražské MHD. Metro, autobusy a trolejbusy pojedou podle upravených jízdních řádů, některé spoje budou mít delší intervaly. Tramvají se omezení ve čtvrtek a pátek nedotkne. Přinášíme přehled, jak bude veřejná doprava v Praze fungovat od středy 28. do pátku 30. října.
Školáky čeká pět dní volna v kuse. Státní svátek ve středu 28. října totiž navazuje na čtvrteční a páteční podzimní prázdniny. Do školních lavic se tak děti vrátí až v pondělí 2. listopadu. Pro řadu rodin je prodloužené volno příležitostí vyrazit na výlet nebo dovolenou.
Pražská integrovaná doprava (PID) proto počítá s menším počtem cestujících a upraví provoz některých linek. Zatímco ve středu pojedou spoje podle nedělních jízdních řádů, ve čtvrtek a pátek začne platit takzvaný poloprázdninový provoz.
Středa 28. října 2026
- Linky PID pojedou podle nedělních jízdních řádů. Ty najdete na www.pid.cz, ve vyhledávačích spojení i v mobilní aplikaci PID Lítačka.
Čtvrtek 29. a pátek 30. října 2026
- Na všechny linky metra a většinu trolejbusových a autobusových linek MHD budou aplikovány poloprázdninové jízdní řády, což znamená mírné prodloužení intervalů zejména v ranní a odpolední špičce.
- Nepojedou také školní linky (navíc již ode dneška nejedou některé školní linky zajišťující dopravu do škol, které mají ředitelské volno i v pondělí 26. října. a úterý 27. října.).
- Provoz tramvají zůstává beze změny podle jízdních řádů pro běžný pracovní den.