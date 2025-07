Autor: Metro.cz

14:03

Pražská policie oznámila, že zná už totožnost všech šesti mužů, kteří jsou spojováni se sobotním požárem kabelů u eskalátoru ve stanici metra Staroměstská. Všichni jsou občané České republiky ve věku od 20 do 23 let. Podle dostupných informací požár vznikl poté, co někdo odhodil zapálený předmět, který způsobil vznícení kabelů v blízkosti eskalátoru.