Na co se letos můžeme na Metronome těšit?

Na hlavní scéně vystoupí ikona Alanis Morissette, britský soulový zpěvák Rag’n’Bone Man, energické duo Die Antwoord, The Streets a estonský fenomén Tommy Cash. Festival nabídne také speciální programy, jako je Pocta rockovým ikonám s vystoupením Moniky Načevy a Michala Prokopa s Framus Five, a na sobotní All stars night nebudou chybět české hvězdy, jako Aneta Langerová, Bára Poláková a Klára Vytisková.

A pro ty, kteří chtějí víc než jen koncerty?

Součástí doprovodného programu prvního dne je například otevření výstavního prostoru MET Gallery 25, kde své práce vystaví vizuální umělci jako Aneta Filipová, Kryštof Hošek, Jan Kaláb aka Point, Julius Reichele, Michael Rittsteina a další. Návštěvníci se také mohou těšit na pestrou nabídku světové kuchyně v gastrozóně. Festival také nabízí relaxační zóny a noční DJ sety, které zajišťují zábavu až do ranních hodin.

Jaké vy máte osobní tipy?

Vedle Alanis Morissette a Rag’n’Bone Mana osobně doporučuji dvojici Peach Tinted, popové Maelly, londýnského rockera Rufuse Millera nebo polskou vycházející hvězdu Saru James. Program je sestavený tak, že si v něm každý najde to své.

Podle jakého klíče vybíráte interprety a jak důležitá je dramaturgická pestrost?

Klíčová role ve výběru interpretů spočívá v důrazu na kvalitu, pestrost a aktuálnost. Celý výběr má na starosti dramaturgické vedení festivalu ve spolupráci s naší mezinárodní dramaturgickou radou, která je složena ze zajímavých osobností hudebního světa, třeba Oty Klempíře či Carmen Rizzo. Tyto renomované osobnosti sledují hudební vývoj i trendy na světové i tuzemské hudební scéně. Chceme nabídnout zážitky, které nejsou jinde k vidění. Vybíráme umělce, kteří dokáží naživo vytvořit silnou atmosféru, a reflektujeme důležité momenty hudební historie, jako třeba třicet let od vydání ikonického hitu Ironic od Alanis Morissette.