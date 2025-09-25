V sobotu se do zákulisí pražského metra podívají všichni zájemci o dopravu a techniku. Depo Zličín, kde se denně starají o soupravy linky B, otevře své brány od 10 do 16 hodin. Návštěvníci uvidí stanoviště strojvedoucího, nahlédnou do dílen a poznají, jak probíhá údržba metra.
Na místo fanoušky MHD dopraví historická souprava 81-71 a také souprava 81-71M v úpravě „sanitka“, které budou vypraveny speciálně pro tuto příležitost. Velkým lákadlem je možnost svézt se historickou soupravou po zkušební trati.
Zájemci se dostanou do areálu také zvláštní autobusovou linkou číslo 888 ze stanice metra Zličín.
Kulturní tepna města
Neděle bude patřit řece. První ročník festivalu Poznej Vltavu nabídne program na obou březích od Podolí až po Podbabu. Akce vznikla jako oslava Mezinárodního dne řek a jejím cílem je ukázat, jak zásadní roli hraje Vltava v životě Prahy.
Během oslav se otevřou běžně nepřístupné technické stavby – například smíchovská plavební komora, Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, Novomlýnská vodárenská věž či Vodní elektrárna Štvanice. Na své si přijdou i milovníci historie a architektury – festival provázejí komentované procházky s odborníky, kteří vysvětlí příběh řeky i čtvrtí kolem ní. Rodiny potěší bohatý dětský program, od divadla na lodi Tajemství bratří Formanů po výtvarné dílny a stavbu vlastního voru. Nechybí ani kulturní vystoupení a výstavy – například rozsáhlá expozice VLTAVA slavná & splavná v Jízdárně Pražského hradu. Z centra se návštěvníci snadno přesunou pomocí speciální lodní dopravy nebo netradiční tramvaje Architram s výkladem o vývoji města podél řeky.
Zoo Praha slaví výročí
Další velká událost čeká v neděli návštěvníky pražské zoo. Ta slaví už 94. výročí svého otevření. Den české státnosti tak bude v Troji patřit nejen zvířatům, ale i hudbě, literatuře a výstavám.
Program začne dopoledne vystoupením kapely Sto zvířat, během dne se přidá zpěvačka Ema Papšová nebo skupina Pískomil se vrací. Křest své nové knihy Verše potrhlé 2 zde uskuteční zpěvák Janek Ledecký. Zoo představí také nové poštovní známky Hvězdy Zoo Praha a otevře výstavu Barrandien: Svědectví pravěkého moře.
Oslavu si užijí i obyvatelé zoo. Speciální krmení čeká například na surikaty, tapíry nebo hrochy a gaviály. Největší pozornost ale tradičně poutají gorily v Rezervaci Dja, které dostanou na hraní zvláštní předměty ve tvaru poštovních známek.
Levněji do muzea
Kdo dává přednost trochu jiné zábavě, může v neděli využít zvýhodněné vstupné do Národního technického muzea v Holešovicích. Dospělí zaplatí jen 80 korun, děti od 6 do 15 let polovinu.
Praktická tečka
Ať už se o víkendu vydáte za technikou, zvířaty, nebo objevovat Vltavu, počítejte s tím, že v neděli 28. září, na Den české státnosti, má většina velkých obchodů ze zákona zavřeno.
Výluka metra A