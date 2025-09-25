Metropole bude poslední zářijový víkend nabitá akcemi. Na své si i přijdou milovníci techniky

Marek Hýř
Marek Hýř
  6:00
Praha o víkendu nabídne pestrý program pro technické nadšence, rodiny i milovníky kultury. V sobotu se otevře depo metra ve Zličíně, v neděli ožije Vltava a Zoo Praha oslaví 94. narozeniny. Slevu si připravilo Národního technického muzea.
Fotogalerie2

Rok a půl stará samička gorily nížinné Gaia | foto: ZOO PRAHA – PETR HAMERNÍK

V sobotu se do zákulisí pražského metra podívají všichni zájemci o dopravu a techniku. Depo Zličín, kde se denně starají o soupravy linky B, otevře své brány od 10 do 16 hodin. Návštěvníci uvidí stanoviště strojvedoucího, nahlédnou do dílen a poznají, jak probíhá údržba metra.

Na místo fanoušky MHD dopraví historická souprava 81-71 a také souprava 81-71M v úpravě „sanitka“, které budou vypraveny speciálně pro tuto příležitost. Velkým lákadlem je možnost svézt se historickou soupravou po zkušební trati.

Zájemci se dostanou do areálu také zvláštní autobusovou linkou číslo 888 ze stanice metra Zličín.

Kulturní tepna města

Neděle bude patřit řece. První ročník festivalu Poznej Vltavu nabídne program na obou březích od Podolí až po Podbabu. Akce vznikla jako oslava Mezinárodního dne řek a jejím cílem je ukázat, jak zásadní roli hraje Vltava v životě Prahy.

Výstavu 20 let přívozů v Pražské integrované dopravě si v neděli můžete prohlédnout na Rašínově nábřeží.

Během oslav se otevřou běžně nepřístupné technické stavby – například smíchovská plavební komora, Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, Novomlýnská vodárenská věž či Vodní elektrárna Štvanice. Na své si přijdou i milovníci historie a architektury – festival provázejí komentované procházky s odborníky, kteří vysvětlí příběh řeky i čtvrtí kolem ní. Rodiny potěší bohatý dětský program, od divadla na lodi Tajemství bratří Formanů po výtvarné dílny a stavbu vlastního voru. Nechybí ani kulturní vystoupení a výstavy – například rozsáhlá expozice VLTAVA slavná & splavná v Jízdárně Pražského hradu. Z centra se návštěvníci snadno přesunou pomocí speciální lodní dopravy nebo netradiční tramvaje Architram s výkladem o vývoji města podél řeky.

Zoo Praha slaví výročí

Další velká událost čeká v neděli návštěvníky pražské zoo. Ta slaví už 94. výročí svého otevření. Den české státnosti tak bude v Troji patřit nejen zvířatům, ale i hudbě, literatuře a výstavám.

Program začne dopoledne vystoupením kapely Sto zvířat, během dne se přidá zpěvačka Ema Papšová nebo skupina Pískomil se vrací. Křest své nové knihy Verše potrhlé 2 zde uskuteční zpěvák Janek Ledecký. Zoo představí také nové poštovní známky Hvězdy Zoo Praha a otevře výstavu Barrandien: Svědectví pravěkého moře.

Oslavu si užijí i obyvatelé zoo. Speciální krmení čeká například na surikaty, tapíry nebo hrochy a gaviály. Největší pozornost ale tradičně poutají gorily v Rezervaci Dja, které dostanou na hraní zvláštní předměty ve tvaru poštovních známek.

Levněji do muzea

Kdo dává přednost trochu jiné zábavě, může v neděli využít zvýhodněné vstupné do Národního technického muzea v Holešovicích. Dospělí zaplatí jen 80 korun, děti od 6 do 15 let polovinu.

Praktická tečka

Ať už se o víkendu vydáte za technikou, zvířaty, nebo objevovat Vltavu, počítejte s tím, že v neděli 28. září, na Den české státnosti, má většina velkých obchodů ze zákona zavřeno.

Výluka metra A

  • O víkendu 27. a 28. září přeruší oprava zabezpečovacího zařízení provoz metra A v úseku Dejvická–Želivského.
  • Zavedena bude náhradní tramvajová doprava XA v trase Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní divadlo – Národní třída – Karlovo náměstí
  • – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Flora – Želivského – Vinice – Nové Strašnice. Pro cestu na letiště dopravní podnik doporučuje využít autobusovou linku číslo 100 od stanice metra B Zličín.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Na pražském Žižkově se 23. září konala tradiční připomínka narození básníka Jaroslava Seiferta. Akci uspořádala básnířka a spisovatelka Radana Šatánková se svým spolkem Krasomil.
U rodného domu v...

vydáno 25. září 2025  8:24

Na pražském Žižkově se 23. září konala tradiční připomínka narození básníka Jaroslava Seiferta. Akci uspořádala básnířka a spisovatelka Radana Šatánková se svým spolkem Krasomil.
U rodného domu v...

vydáno 25. září 2025  8:23

Rok od povodní v České Vsi: modulární škola pomohla dětem vrátit se do lavic

25. září 2025  8:15

Díky tátovi jsem vyrostl u záchranářů, vzpomíná režisér Martin Vrbický

Devadesát let odvahy, dřiny a tichého hrdinství. Horská služba slaví letos výročí a k vidění bude v televizi dokument Ve službě horám, jenž divákům otevře dveře do jejich světa. Režisér Martin...

25. září 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Hygienici na Vysočině radí, jak na žloutenku. Ve školách se má víc uklízet

Případů virové hepatitidy A neboli žloutenky v Česku přibývá. Výjimkou není ani Vysočina. Zatímco ještě v květnu tohoto roku krajští hygienici evidovali „jen“ čtyři případy, po prázdninách je to...

25. září 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Metropole bude poslední zářijový víkend nabitá akcemi. Na své si i přijdou milovníci techniky

Praha o víkendu nabídne pestrý program pro technické nadšence, rodiny i milovníky kultury. V sobotu se otevře depo metra ve Zličíně, v neděli ožije Vltava a Zoo Praha oslaví 94. narozeniny. Slevu si...

25. září 2025

Živě:  Kulatý stůl - Nové výzvy v politice závislostí

25. září 2025

Lidé mohou vybírat ze 14 nápadů na vylepšení Děčína

Z celkem 14 nápadů na vylepšení města mohou lidé vybírat v letošním ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Děčín. Jde třeba o houpačky na zastávce v Tyršově ulici, hřiště na Mariánské louce,...

25. září 2025  5:59

Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po...

25. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dobříšský hřbitov přijme ostatky padlého parašutisty Vladislava Soukupa

Hřbitov v Dobříši na Příbramsku dnes přijme ostatky válečného hrdiny Vladislava Soukupa, které byly více než 80 let umístěny v Perlacherském lese u Mnichova....

25. září 2025,  aktualizováno 

Silnice na Mělnicku byla kvůli nehodě cisterny téměř 11 hodin zavřená

Silnice mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku byla dnes téměř jedenáct hodin zavřená kvůli nehodě cisterny s látkou pro výrobu plastů. Nikdo se nezranil. Kolem...

24. září 2025  22:09,  aktualizováno  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.