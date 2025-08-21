Bezba doprava, klíčová přepravní služba pro Pražany a Středočechy se zdravotním postižením, dostane nyní významnou finanční vzpruhu. Rada hlavního města Prahy totiž schválila dofinancování provozu o 17 milionů korun a rozšíření vozového parku o sedm nových speciálních vozidel. Také má personálně posílit dispečink služby, který provozuje organizátor Pražské integrované dopravy ROPID.
„Bezba doprava představuje pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace často jedinou možnost, jak se dostat ke vzdělání, do zaměstnání, na lékařská vyšetření, do denních stacionářů nebo na kulturní akce. Pro klienty nejde o nadstandardní benefit, ale o základní podmínku pro udržení soběstačnosti, důstojnosti a kvality života – nejen jejich, ale i jejich rodin,“ říká mluvčí ROPID Filip Drápal.
Nezbytná služba
Navzdory rostoucí bezbariérovosti linek Pražské integrované dopravy zůstávají místa a situace, kdy není využití běžných linek možné. V současnosti musí dispečeři Bezba dopravy denně odmítat přibližně 120 požadavků, od září se předpokládá další nárůst poptávky. Již nyní je evidováno kolem pěti set žádostí na pravidelné každodenní jízdy od začátku nového školního roku.
„O službu je obrovský zájem. Se stávajícími čtyřiačtyřiceti vozidly už bohužel nedokážeme pokrýt všechny požadavky, proto je toto navýšení nezbytné. Nová vozidla nám umožní uspokojit drtivou většinu objednávek včetně těch, které přijdou od září, kdy skončí specializovaná doprava k Jedličkovu ústavu,“ vysvětluje ředitel ROPID Petr Tomčík a dodává, že budou i nadále podle platných smluv provozovat modré mikrobusy dopravci Vega Tour a Lutan.
„Nové vozy, které by měly být k dispozici začátkem roku 2026, pomohou vyřešit nedostatek kapacit alespoň v nejbližším období,“ doplňuje Drápal.
Nejen po Praze
Mikrobusy určené pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze začalo hlavní město provozovat na jaře roku 2021. Roční náklady na zajištění bezbariérové dopravy pro vozíčkáře činí zhruba několik desítek milionů korun. V roce 2022 se pak služba rozšířila i na část Středočeského kraje.
„Podařilo se vyjednat použití této služby také pro obyvatele Středočeského kraje v bezprostředním okolí Prahy. Nově budou moci tuto službu v příměstských obcích použít i obyvatelé Středočeského kraje s bydlištěm v obcích ležících v prvním vnějším tarifním pásmu. Handicapovaní se tak svezou do hlavního města speciálním mikrobusem třeba z Říčan, Jesenice, Černošic či z Hostivic,“ chlubil se před třemi lety deníku Metro mluvčí organizátora dopravy.
Proč to existuje?
Pro mnoho rodin, ve kterých žije dítě či dospělý s postižením, je Bezba doprava velkou pomocí. Možnost dovozu dítěte do školy či stacionáře umožňuje například rodiči chodit alespoň na částečný úvazek do práce nebo pečovat o další sourozence. Nejde ale jen o úsporu času. Jistota fungující služby napomáhá i duševní kondici pečujících, kteří jsou často opatrováním velmi vyčerpaní. „Dostupná doprava pro lidi se zdravotním postižením není luxus, ale základní právo. Rozšíření Bezba dopravy o nové vozy a posílení služeb je konkrétní krok k férové a otevřené Praze, kde se každý může dostat tam, kam potřebuje – bez bariér a bez kompromisů,“ uzavírá náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.
Za hubičku