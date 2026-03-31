Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Marek Hýř
  14:54
Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak postupně nahrazuje dieselové autobusy moderními parciálními trolejbusy.
Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026) | foto: Facebook: PID

Zahájení zkušebního provozu velkokapacitního tříčlánkového trolejbusu...
V současnosti jsou v metropoli v provozu dvě trolejbusové linky. Konkrétně linka 58 na trase Palmovka – Čakovice – Miškovice a 59 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla. Už 1. dubna k nim přibude třetí linka 52, která propojí Na Knížecí a Waltrovku. „Ve středu vyjede zkušebně první trolejbus s lidmi,“ potvrdil na Facebooku Martin Šubrt, náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing.

Další rozvoj trolejbusové nebude trvat dlouho. Do konce června mají být hotové také tratě Bořislavka – Hradčanská a Karlovo náměstí – Stadion Strahov. Ty nahradí současné autobusové linky 131 a 176, které se změní na trolejbusové linky 51 a 53.

Každá linka má zatím vlastní typ vozidel

Pražské trolejbusy jsou specifické tím, že nejde o klasické „drátové“ vozy, ale o parciální trolejbusy s bateriemi. Díky nim zvládnou část trasy i bez trolejí.

Aktuálně platí, že každou linku obsluhuje jiný typ vozidla:

  • Linka 58: kloubové parciální trolejbusy SOR TNS 18
  • Linka 59 (letiště): velkokapacitní tříčlánkové vozy Škoda–Solaris 24M

Trolejbus Škoda–Solaris

Trolejbus SOR TNS 18

Právě linka na letiště je unikátní nasazením extrémně dlouhých tříčlánkových trolejbusů, které výrazně navyšují kapacitu spojů.

Do budoucna se ale situace změní. Pro nové linky na levém břehu Vltavy (51, 52 a 53) dopravní podnik počítá především se standardními dvanáctimetrovými vozy Bozankaya SNG 12T, které doplní menší počet trolejbusů SOR TNS 12.

Trolejbus Bozankaya SNG 12T

Kolik trolejbusů už Praha má

Vozový park pražského dopravního podniku se postupně rozrůstá. Aktuálně zahrnuje:

  • 15 kloubových trolejbusů SOR TNS 18
  • 20 velkokapacitních trolejbusů Škoda–Solaris 24M
  • 2 cvičně vozy (Škoda 36Tr a Škoda 24Tr)

Další desítky vozidel jsou na cestě. V procesu homologace je:

  • 4 trolejbusy SOR TNS 12 (původně vozy pro Zlín)
  • 19 vozidel Bozankaya SNG 12T

Tyto vozy zatím dopravní podnik nepřevzal, ale postupně se zapojí do provozu právě na nových linkách.

Elektrifikace bude pokračovat

Současná vlna rozvoje trolejbusů rozhodně není konečná. Dopravní podnik už počítá s další objednávkou vozidel v souvislosti s plánovanou elektrifikací autobusové linky 191.

Co je parciální trolejbus?

  • Parciální trolejbus je moderní hybridní vozidlo MHD, které kombinuje jízdu pod trolejemi s provozem na baterie. Část trasy zvládne klasicky pod trakčním vedením, kde se zároveň dobíjí, a část dokáže ujet bez drátů jako elektrobus. Díky tomu není nutné budovat troleje po celé trase.
  • Parciální trolejbusy umožňují prodlužovat linky i do oblastí bez trolejí, bez nutnosti nákladné výstavby infrastruktury.
  • Běžně jezdí například v Pardubicích, Jihlavě, Brně nebo v Praze.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná" 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Ondříčkova

Ondříčkova

Jak ještě dlouho? Je to tady už od ledna :(

vydáno 31. března 2026  15:50

Hrad a zámek Frýdlant zahájí sezonu už ve středu, novinky má na hlavních trasách

ilustrační snímek

Příhraniční hrad a zámek ve Frýdlantu na Liberecku zahájí sezonu už ve středu 1. dubna, o den dříve než ostatní státní památky v kraji. Novinky má na obou...

31. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Šumavský národní park spustí ve středu rezervaci pro splouvání Teplé Vltavy

ilustrační snímek

Šumavský národní park spustí ve středu rezervaci pro splouvání Teplé Vltavy. Novinkou letošní sezony je, že v červnu, září a říjnu bude možné na řeku vyplout...

31. března 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Studie:Teenageři v Česku začínají se sexem později, méně často používají kondomy

ilustrační snímek

Teenageři v Česku začínají sexuálně žít později než předchozí generace dospívajících, méně často používají antikoncepci a zejména kondomy. Zjistili to vědci z...

31. března 2026  14:01,  aktualizováno  14:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vykácené duby zpevňovaly svah. Tak se aspoň omluvte, požadovali místní

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku v posledních týdnech žije kauzou vykácených vzrostlých dubů na okraji obce. K zemi jich údajně šlo zhruba 50, některé prý byly i více než 200 let staré. Na...

31. března 2026  15:32

Růst cen ropy zřejmě v Příbrami prodraží některé zakázky, firmám stouply náklady

ilustrační snímek

Růst cen ropy a dalších komodit v Příbrami zřejmě prodraží některé stavební zakázky. Radnici se ozývají dodavatelé, kteří chtějí zvýšené náklady promítnout do...

31. března 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

Pardubičtí prvňáci dostanou omalovánky od talentovaného chlapce

Omalovánky plné automobilových veteránů dostanou letos pardubičtí prvňáci na začátku školního roku. Maloval je chlapec s poruchou autistického spektra z...

31. března 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Vědci z MU nainstalují u mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům biofiltry

ilustrační snímek

Vědci z brněnské Masarykovy univerzity nainstalují u vybraných mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům speciální biofiltry. Budou schopné snížit množství...

31. března 2026  13:34,  aktualizováno  13:34

OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

Designérka Anna Marešová si prohlédla své vozy pro petřínskou lanovku

Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí...

31. března 2026  15:12

Velikonoce v BILLE: Regionální mazance, česká vejce i pomlázky

31. března 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Ohňostroje ve Varech končí, pořadatelé filmového festivalu chystají náhradu

Samotný závěr úvodního festivalového večera ozářil ohňostroj (1. července 2022)

Zákaz odpalování zábavní pyrotechniky v Karlových Varech nově platí v celém městě. Vyhlášku v úterý schválili zastupitelé, v platnost vstoupila okamžitě. Reagovat musejí i pořadatelé mezinárodního...

31. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

