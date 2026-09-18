Při odjezdu z Metropole Zličín se řidiči ode dneška nově napojí na Rozvadovskou spojku těsně před křížením s dálnicí D5 a Pražským okruhem. Část aut se tak vyhne několika světelným křižovatkám, přes které vedla dosavadní trasa. Novinka může být znát hlavně ve špičce a o víkendech.
Nové napojení vznikalo 11 měsíců. Součástí stavby je most přes testovací trať pražského dopravního podniku (viz box níže). Železobetonová konstrukce si vyžádala zhruba 400 kubíků betonu a 90 tun ocelové výztuže. Stavba zároveň zahrnovala přeložky inženýrských sítí včetně vedení vysokého napětí.
Příprava projektu začala kolem roku 2020. Investorem je společnost CGI Metropole.
O víkendu se neplatí za parkování
Otevření nového napojení doprovází také akce pro návštěvníky centra. Od pátku 18. do neděle 20. září je v Metropoli Zličín parkování zdarma. Ve stejném termínu navíc probíhají Dny Marianne.
Zkušební trať metra u stanice Zličín