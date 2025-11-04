Metropolí se rozezní orchestr z 3D tiskáren. Bude tu i zábava pro malé detektivy

Už zítra se na Malé Straně otevírá interaktivní instalace CTRL+Play. Ta podle organizátorů vybízí k hraní na netradiční hudební nástroje – 3D tiskárny. Vstup je zcela zdarma.
PrusaLab je prototypová dílna společnosti Prusa, kde lze prý vyrobit téměř cokoli a kde se mění nápady ve skutečnost. | foto: KUNSTHALLE PRAHA

Netradiční lákadlo vzniklo ve spolupráci s PrusaLabem, prototypovou dílnou Josefa Průši, přímo pro výstavní prostor Kunsthalle Praha. „3D tiskárny skutečně umí zahrát tóny, návštěvníci si na výstavě mohou díky speciálnímu kontroleru vyzkoušet jaké. Pomocí inovativního hudebního nástroje z osmnácti těchto zařízení si lze složit i vlastní krátkou skladbu. Spolu se zvukem se rozehrávají světla a pohyby tiskáren, které společně vytvářejí audiovizuální orchestr. Instalace tematicky navazuje na historii budovy jako bývalé transformační stanice a rozvíjí motivy elektřiny, světla a pohybu, jež tvoří srdce prostoru,“ říká manažerka zdejších programů Martina Freitag.

Ctrl+Play a Kidshalle

  • Akce startuje zítra v patnáct hodin dětskou vernisáží.
  • Kromě úterků si pak půjde vyzkoušet hru na 3D tiskárny od 11 do 19 hodin. Ve středu mají otevřeno o dvě hodiny déle.
  • Kunsthalle Praha je nestátní nezisková instituce. Umění široké veřejnosti zpřístupňuje díky příspěvkům od lidí i společností. Kromě výstavního programu nebo vzdělávacích aktivit přispívají dobrovolníci také na odbornou péči o umělecká díla ze zdejší sbírky, která jsou klíčovým zdrojem nejen pro výstavní, ale také badatelské, publikační a edukativní projekty Kunsthalle Praha.
  • „Kidshalle rozšiřuje naše poslání otevírat umění všem generacím a podporovat kreativitu jako přirozenou součást každodenního života,“ uvádějí tým Kunsthalle. JAR

V Kunsthalle Praha se jen pár kroků od stanice metra Malostranská otevírá veřejnosti akce Kidshalle. Co přesně mohou návštěvníci čekat?

Kidshalle je hravý prostor otevřený zdarma pro děti i dospělé, kde díky interaktivním instalacím navazujeme na historii budovy jako transformační stanice a zároveň na programovou linii Kunsthalle Praha. V nové instalaci CTRL+Play propojujeme technologii a umění a je možné si tady vyzkoušet hru se zvukem, světlem i pohybem. Vyvinuli jsme ji společně s umělcem Michaelem Rosou a složili ji z 3D tiskáren společně s PrusaLabem.

Autorem instalace je Michaela Rosa, který spolupracoval třeba se Smackem, Benem Cristovaem či Nikem Tendem.

Proč jste se rozhodli otevřít právě instalaci, kde se „hraje“ na 3D tiskárny?

Tato zařízení jsou naprosto přirozenou součástí práce řady umělců. PrusaLab každoročně spolupracuje mimo jiné na výrazných instalacích na Signal festivalu. Když jsem oslovila umělce Michaela Rosu ke spolupráci, rozhodl se ale nevyužít tiskárny klasickým způsobem. Chtěl využít pouze jejich zvuk, který při tisku vyluzují. Pro mnohé je tento zvuk skoro jako symfonie – symfonie něčeho nového, co se teprve tvoří. Přišlo nám to jako zábavné využití technologie – složit si zvuk, možná i krátký hudební track z něčeho takto nečekaného. Zároveň to může být první nenásilný krok k poznání, jak tato technologie funguje a co všechno je s ní možné vyvíjet.

Současné umění bývá někdy vnímáno jako náročné na pochopení. Pomáhají technologie, jako je 3D tisk nebo interaktivní prvky, překlenout tuto bariéru?

Určitě je to jedna z cest k poznání současné umělecké tvorby. V samotných výstavách se stále více objevují interaktivní prvky, jsou populární a návštěvníky žádané, protože když si mohou umění zažít díky vlastnímu zapojení, je téměř zaručeno, že si tento zážitek zapamatují, budou o něm přemýšlet a možná se vrátí na další výstavu. Ve zprostředkování umění jsou technologie důležité, ale je také důležité vědět, jak tyto technologie samy fungují a jakou roli hrají v dnešní společnosti. O to se snažíme v našich vzdělávacích programech.

Máte nějaké osvědčené metody, jak děti vtáhnout do umění – aby se z návštěvy galerie nestal jen běžný povinný výlet?

Pro nás je prvním krokem se napojit na diváka a zjistit, s čím do galerie přichází, mluvit na něj srozumitelným jazykem a najít společné záchytné body. Například v našem workshopu Rozcvička s umělou inteligencí, práce s technologiemi pomáhá, protože mladí lidé většinou dobře znají například ChatGPT nebo další AI aplikace, ale my se jim snažíme ukázat cesty, jak je využít jako kreativní nástroj. Pro menší děti nabízíme workshopy jako Co nevidím v galerii, kde si hrají na detektivy a zjišťují, co všechno může být umělecké dílo. Mezi programy pro středoškoláky patří i debatování, protože věříme, že schopnost přesvědčivě a kultivovaně diskutovat nejen o uměleckých tématech je zásadní pro úspěšnou orientaci v současném světě. Pro školy navíc všechny programy i vstup nabízíme zcela zdarma.

Co vše výstavní prostory Kunsthalle v současnosti nabízejí?

Vedle Kidshalle s novou instalací by návštěvníci s dětmi neměli minout ani oblíbenou interaktivní stěnu ArtWall, která slouží v podstatě jako takové velké světelné graffiti, které si mohou namalovat přímo na galerijní stěně. A lze také nahlédnout „za stěny galerie“ pomocí mobilní aplikace rozšířené reality nazvané Trafo. Tu jsme vyvinuli společně s ilustrátorem Kakalíkem a vtipně nahlíží na to, jaká byla historie budovy nejen jako trafostanice, ale například jako undergroundového klubu Kokpit. Pokud chcete projít Kunsthalle s průvodcem, je možné si kdykoliv objednat i soukromou prohlídku nebo program, který dokážeme vytvořit na míru.

Martina Freitag

Martina Freitag je manažerka programů pro veřejnost.

  • Manažerka programů pro veřejnost Kunsthalle Praha po studiu dějin umění na UCL v Londýně pracovala mimo jiné ve Victoria & Albert muzeu a jako vedoucí propagace v Galerii Rudolfinum.
  • Podílí se také na celé řadě vzdělávacích aktivit a je spoluautorkou populárně-naučných publikací Proč umění? a Fables & Constructions. Pravidelně přednáší a přispívá do periodik o současném umění. Je také autorkou programů popularizujících umění a architekturu (CAMP Praha).
  • „Nevnímám velké hranice mezi výtvarným uměním, architekturou a designem a snažím se tyto obory co nejvíce propojovat. Designu se věnuju hlavně jako novinářka,“ říká Martina Freitag. JAR

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

