Cestující v Kobylisích musí počítat s několikatýdenním omezením. Od soboty 28. února přibližně od půlnoci do pátku 20. března do zhruba 24 hodin bude přerušen provoz tramvají v úseku Ke Stírce – Kobylisy. Důvodem je oprava tramvajové trati.
Omezení se dotkne jedné z klíčových větví v oblasti Prahy 8. Změny čekají linky 3, 6, 10, 14, 17, 24 i noční spoje 93 a 95. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) zároveň zavede náhradní autobusovou dopravu a jednu mimořádnou tramvajovou linku.
Dopravní opatření najdete níže.
Změny tras tramvajových linek
- Linka číslo 3 LEVSKÉHO … Okrouhlická – HERCOVKA (dále pokračuje jako linka číslo 14 směr Spořilov)
- Linka číslo 6 KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … Nádraží Holešovice (v ulici Partyzánské) – Trojská – Nad Trojou – HERCOVKA (dále pokračuje jako linka číslo 10 směr Sídliště Řepy)
- Linka číslo 10 SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Okrouhlická – HERCOVKA (dále pokračuje jako linka číslo 6 směr Kubánské náměstí)
- Linka číslo 14 SPOŘILOV … Nádraží Holešovice – Nádraží Holešovice (v ul. Partyzánské) – Trojská – Nad Trojou – HERCOVKA (dále pokračuje jako linka číslo 3 směr Sídliště Modřany)
- Linka číslo 17 provozována ve dvou variantách tras:
- celotýdenně LIBUŠ … VÝSTAVIŠTĚ
- pracovní dny (6.00 – 20.00 hodin) LIBUŠ … HERCOVKA (dále pokračuje jako linka číslo 24 směr Náměstí Bratří Synků)
- Linka číslo 24 NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ … Okrouhlická – HERCOVKA (dále pokračuje jako linka číslo 17 směr Libuš)
- Linka číslo 93 VOZOVNA PANKRÁC … HERCOVKA (dále pokračuje jako linka číslo 95 směr Ústřední dílny DP)
- Linka číslo 95 ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Okrouhlická – HERCOVKA (dále pokračuje jako linka číslo 93 směr Vozovna Pankrác)
V denním provozu je zavedena tramvajová linka číslo 37 v trase VOZOVNA KOBYLISY – Březiněveská – Střelničná – Ládví – SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE.
Změny v zastávkách tramvají
Zřizuje se zastávka Hercovka (směr Hercovka) v ulici Trojské, přibližně 30 metrů před křižovatkou s ulicí Uzavřenou.
Náhradní doprava
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X17 v trase Březiněveská – Kobylisy – Hercovka – Kobylisy – Střelničná.
V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X93 v trase Sídliště Ďáblice – Ládví – Kobylisy – Hercovka a X95 v trase Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Hercovka.
- Zastávky linek náhradní autobusové dopravy X17
- Březiněveská – nástupní: v ulici Klapkově, v zastávce tramvají směr do centra
- Kobylisy: v ulici Pod Sídlištěm, v zastávce autobusové linky 152 směr Sídliště Čimice
- Hercovka: v ulici Trojské, v zastávce tramvají směr Okrouhlická
- Kobylisy: v ulici Pod Sídlištěm, v zastávce autobusové linky 152 směr Českomoravská
- Střelničná – výstupní: v ulici Zdibské, přibližně 30 metrů za křižovatkou s ulicí Střelničnou
- Zastávky linek náhradní autobusové dopravy X93 směr Hercovka
- Sídliště Ďáblice – nástupní: v nástupní zastávce obratiště autobusů
- Třebenická: v ulici Ďáblické, v zastávce autobusové linky 103 směr Ládví
- Štěpničná: v ulici Střelničné, v zastávce autobusové linky 103 směr Ládví
- Ládví: v ulici Střelničné, v zastávce autobusové linky 152 směr Sídliště Čimice
- Kobylisy: v ulici Pod Sídlištěm, v zastávce autobusové linky 152 směr Sídliště Čimice
- Zastávky linek náhradní autobusové dopravy X93 směr Sídliště Ďáblice
- Hercovka: v ulici Trojské, v zastávce tramvají směr Okrouhlická
- Kobylisy: v ulici Pod Sídlištěm, v zastávce autobusové linky 152 směr Českomoravská
- Kyselova: v ulici Střelničné, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu
- Ládví, Štěpničná: v ulici Střelničné, v zastávkách autobusové linky 103 směr Březiněves
- Sídliště Ďáblice – výstupní: v ulici Ďáblické, v zastávce autobusové linky 103 směr Březiněves
- Zastávky linek náhradní autobusové dopravy X95 směr Hercovka
- Vozovna Kobylisy – nástupní: v obratišti tramvají
- Vozovna Kobylisy, Líbeznická, Březiněveská: v ulici Klapkově, v zastávkách tramvají směr do centra
- Kobylisy: v ulici Pod Sídlištěm, v zastávce autobusové linky 152 směr Sídliště Čimice
- Zastávky linek náhradní autobusové dopravy X95 směr Vozovna Kobylisy
- Hercovka: v ulici Trojské, v zastávce tramvají směr Okrouhlická
- Kobylisy: v ulici Pod Sídlištěm, v zastávce autobusové linky 152 směr Českomoravská
- Březiněveská, Líbeznická: v ulici Klapkově, v zastávkách tramvají směr z centra
- Vozovna Kobylisy – výstupní: v obratišti tramvají
Změny v zastávkách autobusů
- Pro linku číslo 905 se ruší zastávka Okrouhlická (směr Sídliště Čimice)
- Pro linku číslo 905 se zřizují zastávky:
- Bulovka (směr Sídliště Čimice) v ulici Davídkově, v zastávce autobusové linky číslo 201 směr Nádraží Holešovice
- Ládví (směr Sídliště Čimice) v ulici Střelničné, v zastávce autobusové linky číslo 177 směr Poliklinika Mazurská
- Pro linku číslo 905 se ve směru Sídliště Čimice přemísťuje zastávka Kobylisy do ulice Pod Sídlištěm, do zastávky autobusové linky číslo 144 směr Poliklinika Mazurská
- Pro linku číslo 958 se přemísťuje nástupní zastávka Kobylisy do ulice Pod Sídlištěm, do zastávky autobusové linky číslo 144 směr Poliklinika Mazurská