Data ze sledování polohy vozidel ukazují, že opatření přineslo reálné snížení zpoždění ve všech hlavních směrech – jak od Podbaby, tak od Prašného mostu. V průměru projede autobus Vítězným náměstím ve špičce zhruba o jednu minutu rychleji. Ve všední den zde projede 14 autobusových linek celkem 1 059 spojů, které díky tomu ušetří dohromady průměrně 762 minut, tedy téměř 13 hodin denně.
Největší zlepšení je podle pražského organizátora dopravy (ROPID) patrné v odpolední špičce ve směru od Podbaby, kde autobusy dříve nabíraly největší zpoždění. Každý spoj zde nyní ušetří v průměru 99 sekund, v ranní špičce pak zhruba jednu minutu. Výrazně si polepšily také linky jedoucí směrem na Prašný most, kde časová úspora činí kolem 50 až 55 sekund na spoj.
Pokud se zaměříme pouze na desetinu nejvíce zpožděných spojů, jejich průměrné zpoždění kleslo podle zástupců ROPID ve směru od Podbaby z 8,7 na 3,5 minuty. U linek ve směru na Prašný most se zpoždění snížilo zhruba na polovinu. Autobusy tak úseky mezi Dejvickou, Prašným mostem a Nádražím Podbaba projíždějí až dvakrát rychleji než dříve.
Základem úprav je umožnění průjezdu autobusů po tramvajovém tělese středem okružní křižovatky. Změny se podle zástupců organizátora dopravy dotkly i přilehlých ulic – v Jugoslávských partyzánů byl autobusový pruh přesunut na levou stranu, v Evropské ulici slouží levý pruh autobusům sjíždějícím z tramvajového pásu a ve Svatovítské nyní autobusy jedou po kolejích až do zastávky Vítězné náměstí. Opatření nemá mít negativní dopad na ostatní dopravu a zlepšuje plynulost MHD v celé oblasti Prahy 6.