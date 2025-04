Prašný most - Vozovna Střešovice: dočasné přerušení provozu tramvají Platnost: 18. 4. 2025, 04:31 – 22. 4. 2025, 00:00 Typ události: Přerušení provozu tramvají Dotčené linky: 1, 2, 25, 96, 97108, 143, 149, 180, 216, 902 Z důvodu opravy tramvajové trati je od pátku 18. dubna (přibližně od 4.30 hodin) do pondělí 21. dubna (přibližně do 24.00 hod.) obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Prašný most – Vozovna Střešovice. Změny tras tramvajových linek Linky číslo 1 a 96 … Sparta – Hradčanská (v ulici Badeniho) – Pražský hrad – Brusnice – Pohořelec – Sibeliova … SÍDLIŠTĚ PETŘINY

Linka číslo 2 NÁDRAŽÍ BRANÍK … Malostranská – Pražský hrad – Brusnice – Pohořelec – Sibeliova … SÍDLIŠTĚ PETŘINY

Linka číslo 25 BŘEZINĚVESKÁ … Sparta – Hradčanská (v ulici Badeniho) – Pražský hrad – Brusnice – Pohořelec – Malovanka … BÍLÁ HORA

Linka číslo 97 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Malostranská – Pražský hrad – Brusnice – Pohořelec – Malovanka … BÍLÁ HORA Změny v zastávkách tramvají Zřizují se obousměrně zastávky Hradčanská v ulici Badeniho, u křižovatky s ulicí Na Špejcharu. Náhradní doprava: Jako náhradní dopravu doporučujeme využít pravidelné autobusové linky. Změny v zastávkách autobusů Pro linky číslo 143, 149, 180 a 902 se přemísťují obousměrně zastávky Vozovna Střešovice v ulici Patočkově ke křižovatce s ulicí Cukrovarnickou.

Pro linky číslo 108 a 216 se ve směru Dejvická respektive Bořislavka přemísťuje zastávka Vozovna Střešovice do ulice U Laboratoře, před křižovatku s ulicí Cukrovarnickou.

Pro retro linku K se přemísťuje zastávka Vozovna Střešovice ve směru Vítězné náměstí k chodníku, přibližně o 140 metrů zpět.