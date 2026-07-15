Už v polovině letošního června schválili pražští radní návrat dostupnější MHD v podobě tarifní kategorie „Osoby pobírající složku na živobytí dávky státní sociální pomoci – pouze na území hl. m. Prahy.“
Výsledkem je nárok na sedmdesátiprocentní slevu na jízdné v hlavním městě. Ten budou mít lidé pobírající takzvanou superdávku, respektive složku na živobytí. Dle prohlášení cílí magistrát opatřením na zpřístupnění veřejné dopravy pro všechny Pražany.
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Levnější jízdné bude dostupné od 1. srpna 2026. Jeho nákup bude možný na základě elektronického potvrzení od Úřadu práce. „Nové nastavení je spravedlivé a odpovídá potřebám lidí, kteří se nacházejí v nejtěžší životní situaci,“ okomentoval pražský radní pro oblast dopravy Jaromír Beránek.
Elektronicky a jen na měsíc
Zlevněné jízdné však bude dostupné jen v jasně vymezené formě. V prodeji bude pouze měsíční kupon za 165 korun, a to jen v elektronické podobě – tedy v aplikaci PID Lítačka (dostupná je pro Android i iOS) nebo na stejnojmenném e-shopu.
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Roční ježdění vyjde na 1 980 korun, tedy mírně přes polovinu běžného ročního kuponu za 3 650 korun. Potvrzení, které lze získat z klientské zóny Jenda, bude nutné předložit každý měsíc.
Město ke slevě poprvé přistoupilo v roce 2021 kvůli dopadům pandemie covid-19. Dále v jejím poskytování pokračovalo kvůli energetické krizi až do září 2025, kdy jej znemožnily změny v systému dávek. Obnovení slevy umožní teprve jejich sjednocení, ke kterému dojde právě v srpnu.