Cestující se nemusí obávat zásadních komplikací. Metro bude i nadále jezdit bez omezení a zachová si stejné intervaly jako v běžném pracovním provozu.
Jen tramvaje a autobusy
Změny se dotknou především tramvajových a autobusových linek, kde se ve všedních dnech mírně prodlouží intervaly, zejména v ranní a odpolední špičce. U nejvytíženějších tramvajových linek se intervaly prodlouží zhruba o minutu, u některých autobusů pak o několik minut podle konkrétní trasy a vytíženosti.
Tramvaje
Povánoční odpočinek
„Poloprázdninový provoz má za cíl přizpůsobit nabídku spojů reálnému počtu cestujících v období, kdy část Pražanů čerpá dovolenou a děti mají volnější školní režim,“ uvádí mluvčí PID Filip Drápal.
Dopravci zároveň upozorňují, že u linek s delšími intervaly se jízdní řády většinou nemění. Aktuální časy spojů si mohou cestující ověřit na webu pid.cz nebo v aplikaci PID Lítačka, kde jsou všechny změny přehledně uvedeny.
Autobusy