Slevy a jízdné zdarma Doprovod dítěte do 3 let. Už skoro deset let platí, že jedna osoba doprovázející dítě do 3 let cestuje zdarma, pokud prokáže věk dítěte některým z následujících dokladů: průkaz PID „Dítě do 3 let“, občanský průkaz dítěte nebo cestovní pas dítěte.

Cestují zdarma bez nutnosti prokazování věku. Dítě musí být doprovázeno osobou starší 10 let. Děti od 6 do 10 let. Cestují zdarma. Ve vlacích pražské integrované dopravy (PID) na území metropole mohou cestovat zdarma, pokud prokážou nárok, a to například průkazem vydaným školou, jiným dopravcem i mimo systém PID nebo průkazem vydaným státní správou, popřípadě i jinou právnickou osobou, čipovou karta zaregistrovanou v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací či průkazem PID „Dítě 6–15“.

Cestují zdarma, pokud prokážou nárok, a to například průkazem vydaným školou, jiným dopravcem i mimo systém PID nebo průkazem vydaný státní správou, popřípadě i jinou právnickou osobou, čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací či průkazem PID „Dítě 6–15“. Senioři od 65 let. Cestují zdarma po prokázání věku některým z následujících dokladů: občanský průkaz (neplatí ve vlacích), cestovní pas (neplatí ve vlacích), čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou věkovou aplikací nebo Průkaz PID „Senior 65+“.

V Praze funguje i zvýhodněné předplatné. To platí pro cestující od 15 do 18 let, nezávisle na tom, zda studují nebo ne. Od 18 let platí cestující standardně plnou cenu jízdného, studenti ale mají nadále nárok na slevu pouze na předplatném jízdném až do 26 let.

Zvýhodněné jízdné se týká i sociálně potřebných osob či osob v hmotné nouzi.

Kompletní informace najdete na PID.CZ/SLEVY.