Jak souvisí zdraví rostlin s potravinami, městskou zelení nebo krajinou? Právě na to už zítra upozorní akce, která se v rámci Mezinárodního dne zdraví rostlin uskuteční v Národním zemědělském muzeu.
Zdraví rostlin a jeho význam pro každodenní život
„Akce návštěvníkům přiblíží, proč je ochrana zdraví rostlin důležitá nejen pro zemědělství a lesy, ale také pro ekonomiku, bezpečnost potravin nebo kvalitu života ve městech,“ lákají k účasti organizátoři.
Interaktivní program pro školáky i veřejnost
Program má od 9 do 14 hodin nabídnout především školákům interaktivní ukázky práce rostlinolékařů.
Mikroskopy a svět škůdců
Návštěvníci si budou moci pod mikroskopy prohlédnout škůdce a choroby rostlin.
Monitoring a ochrana v praxi
Seznámí se s monitoringem škodlivých organismů i se speciálním inspektorským vybavením používaným v terénu.
Vědomostní kvíz o přírodě
Součástí programu bude také vědomostní kvíz zaměřený na poznávání dřevin, plodin, bylinek a koření.
Palety pod drobnohledem
- V roce 2025 provedl ÚKZÚZ několik stovek dovozních a dozorových kontrol zásilek pocházejících ze třetích zemí (tj. následných kontrol po proclení). U zásilek, které nesplnily podmínky pro dovoz, byla nařízena jejich likvidace.
- Součástí dohledu byly také laboratorní rozbory dováženého dřeva, odebráno bylo 61 vzorků dřeva k testování na výskyt háďátka borovicového. Tento karanténní škůdce nebyl zjištěn, v jednom případě však byla zaznamenána přítomnost příbuzného druhu Bursaphelenchus saudi. Jednalo se o první záchyt tohoto druhu na území České republiky.
- Často probíhají kontroly zásilek ještě před proclením, buď samostatně, nebo ve spolupráci s Celní správou ČR. Celkově bylo realizováno několik stovek dovozních kontrol; například pouze z Německa bylo k prověření do České republiky odesláno 356 zásilek.
- V šesti případech bylo nařízeno úřední opatření spočívající ve zničení nevyhovujícího dřevěného obalového materiálu z důvodu rizika zavlečení škodlivých organismů.
- Háďátko borovicové je drobná průsvitná hlístice (necelý milimetr), která se šíří zejména pasivně prostřednictvím přenašečů, především brouků z čeledi tesaříkovitých. Napadení se může projevovat mimo jiné vadnutím a změnou zbarvení jehlic v koruně, přičemž jehlice často neopadávají a zůstávají na větvičkách.
- V Evropě bylo poprvé potvrzeno v roce 1999 v Portugalsku, později se objevilo i ve Španělsku a na konci roku 2025 Francie oficiálně oznámila první výskyt v porostu. ÚKZÚZ proto každoročně provádí úřední průzkumy náchylných rostlin a kontroluje také kůru, dřevo a dřevěné obaly produkované či zpracovávané na území Česka.
- Podle odborných studií bylo v Japonsku během 20. století v důsledku napadení háďátkem borovicovým zničeno 28 % rozlohy borových porostů. Kdyby se v Evropě neprováděla fytosanitární opatření proti šíření háďátka, odhaduje se, že kromě Portugalska by do roku 2030 byly napadeny jehličnaté porosty na celém území Španělska, v jižní části Francie a severozápadní části Itálie a ztráty na produkci dřeva by přesáhly celkem 20 miliard eur.