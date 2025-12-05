Mikulášská nadílka má hluboké kořeny sahající až do 4. století, kdy žil v oblasti dnešního Turecka biskup Nicholas z Myry, proslulý svou štědrostí k chudým.
Proč 5. prosince? Svátek sv. Mikuláše sice spadá na 6. prosince, ale v Česku a dalších zemích střední Evropy se slaví v předvečer. Podle staré tradice nový liturgický den začínal už při západu slunce dne předchozího. Návštěva 5. prosince je tedy jakýmsi zahájením svátečního dne.
Role čerta a anděla: Trojice symbolizuje rovnováhu. Mikuláš a anděl představují odměnu a spravedlnost, zatímco Čert je nutný protipól – symbol varování.
Tipy na Mikulášské trasy a akce v Praze
Mikuláš, čert a anděl chodí k dětem domů, ale také se soustředí na veřejná prostranství. Skupiny se často přesouvají po frekventovaných trasách:
- Centrum a trhy: Největší skupiny s nejpropracovanějšími kostýmy potkáte na Staroměstském a Václavském náměstí a v jejich blízkosti. Právě na Staroměstském náměstí proběhne od 16 hodin největší pražské setkání Mikulášů, čertů a andělů. Nebude chybět ani kapela a nadílka.
- Dopravní uzly: Často jsou k vidění u vstupů do větších nákupních center a na frekventovaných místech u stanic metra (např. Anděl, Dejvická, I. P. Pavlova).
- Městské akce: Větší, organizované akce s programem a často mírnějším čertem se pořádají na náměstích v jednotlivých městských částech. Zdejší čerti jsou domestikováni, nehrozí tak jejich utržení ze řetězů.
Mikuláš v Zoo Praha: 5. prosince 2025 od 10 do 16 hod.
Po celé zoo budou chodit Mikuláš, anděl a čert a rozdávat dětem drobné dárky. Od 15 hodin si tyto postavičky nenechají ujít komentované setkání u ďáblů medvědovitých v Darwinově kráteru. Budete tam také?
Mikuláš na Kampě: 5. prosince 2025 od 16:30
Každoroční rozsvěcení vánočního stromečku na náměstíčku na Kampě pod Karlovým mostem je spojeno s mikulášskou nadílkou. Nebude chybět občerstvení, hasičské buřty a malostranský betlém.
Mikulášský les: 5. prosince od 16 do 19 hodin
Vydejte se na stezku lesem, kde budete pátrat po ztraceném Mikuláši. Cestou najdete čertíky, anděly i skřítky, a pokud splníte jejich úkoly, odměna vás nemine. Stezka začíná v areálu skautské klubovny DDM Praha 9 na adrese Větrušická 842.
Mikulášský vlak: 6. prosince od 14:30 do 18:30
Vydejte se s dětmi na mikulášský výlet speciálně vypraveným historickým vlakem! Pojedete z Prahy přes Jarov do Vraného nad Vltavou a zpět, vlakem bude procházet Mikuláš, čert a anděl.
Petardy a hluk: Co se v Praze (ne)smí
K mikulášskému večeru bohužel neodmyslitelně patří i hlučné petardy, dělobuchy a rachejtle, které mají za úkol podpořit dojem pekla na zemi. To ale v hlavním městě naráží na aktuální regulaci.
Týká se zákaz pyrotechniky i petard?
Ano. V Praze platí obecně závazná vyhláška, která omezuje používání zábavní pyrotechniky na mnoha místech, včetně centra a v blízkosti nemocnic, domovů pro seniory a zvířecích obor.
- Zákaz platí celoročně: Petardy, dělobuchy i rachejtle spadají pod zábavní pyrotechniku a nesmí se používat ve většině obydlených částí Prahy, zejména pak v památkové rezervaci, na náplavkách a ostrovech. Mikulášská nadílka není výjimkou.
Použití petardy na ulici je v Praze dnes nelegální a hrozí za to pokuta. Zákaz má chránit zejména citlivé lidi, seniory a zvířata, která hluk snášejí velmi špatně.
|
Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Platit bude od 1. prosince
Proč už čert není démon?
Zatímco hluk a petardy zůstávají problémem, samotná role čerta se mění.
- Rada psychologů: Moderní výchova ustupuje od hrozby odnesením v pytli. Pedagogové doporučují najít rovnováhu: neochudit dítě o kulturní zážitek, ale vyhnout se traumatu.
- Čert s rozumem: V současnosti se trend kloní k tomu, že čert by měl být spíše symbolická postava s humorem, jejíž role je varovat, ale nikdy nepřekročit hranici bezpečného domova. Tím si tradice zachovává svou morální váhu, ale minimalizuje riziko psychických obtíží.
I když je Mikuláš večer plný křiku, rachotu řetězů a ne vždy povolené pyrotechniky, pro mnohé Pražany to stále zůstává jedinečný a silný zážitek, který symbolizuje adventní čas a blížící se Vánoce.