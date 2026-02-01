Seriál o kouzelné energetické hmotě, která se přetransformovala ve dvě malé chobotničky, se ve zkrácené verzi objevil v kinech i jako samostatný film. V roce 1986 hýbal dětským televizním světem.
Herci natáčeli na Západě
S odstupem času neztratil příběh kouzlo a diváci, především však herci a filmaři se díky němu dostali i za Železnou oponu, protože se natáčelo v koprodukci s tehdejším Západním Německem. Mohli tak prožít nějaký čas
v západoněmeckých městech a také u moře ve Španělsku.
Tehdy si diváci zřejmě více všímali právě obrázků ze světa na západ od našich hranic. Realitu Prahy, hlavně Kampy, pak brali jako realitu dané doby u nás. Právě při sledování seriálu jsem si teprve uvědomil, že některá místa se zcela změnila a záběry uchovaly podobu míst, která tady už nenajdete. Respektive najdete, ale už vypadají naprosto jinak.
Uzavřený svět Hergetovy cihelny
Největší změnou zřejmě prošla Hergetova cihelna. V seriálu ji objevíte jako zapomenutý a zanedbaný dvůr, zarostlý travou, plný nejrůznější vestavěných kůlniček, úložišť a snad i garáží. A uzavřený stárnoucími dřevěnými vraty. Takže, zřejmě nejen v seriálu, se tu daly klepat koberce a herec Pavel Zedníček si ve filmu zachytal jako brankář.
Živé místo, jak ho můžete spatřit v současnosti, tehdy mělo ale i přes svou neudržovanost jakési kouzlo místa, žilo si svým tehdejším životem.
Když si nyní někdo postěžuje, že se duch místa s vlnami turistů vytratil, možná by si měl vzpomenout, jak při sledování příběhu tehdy možná, jak se říká „slintal“ na dokonalostí, upraveností a barevnosti světa tam za západní hranicí.
Odfiltrovaný socialismus
Seriál se točil i za západoněmecké peníze a co hovoří v jeho prospěch, že dokázal šikovně odfiltrovat tehdejší socialistickou realitu tak, aby byla alespoň vizuálně a fakticky co nejvíc pochopitelná i obyvatelem SRN, který u nás nikdy nebyl.
Neřeší se tu shánění nedostatkového zboží, rodina Holanových má auto značky Renault a před cestou na Západ neřeší, kam schovat načerno vyměněné valuty…
Ulička, která byla jen pro kajakáře
Dvůr Hergetovy cihelny teď zkrášlují dva čůrající pánové, je tu nejen restaurace, ale především muzeum Franze Kafky. V létě si tu lidé šlapou po hlavách, ti trpělivější ještě před vstupní branou do cihelny čekají na možnost projít nejužší pražskou uličkou, kde provoz řídí semafory. Průlezem se kdysi chodilo k základně malostranských kajakářů a byla, pokud se zde netrénovala, uzavřená.
Pro méně pozorné diváky. Filmová rodina žije v domě, který s uličkou sousedí, ovšem na druhé straně nemá přímý výhled do kanálu Čertovky. Záběry tohoto druhu se natáčely o pár desítek metrů blíž ke Karlovu mostu.
Nemůžeme mít všechno. Ale i tak si zavzpomínejte nad záběry, kde byla Kampa stále Kampou, ale trochu jinou…
Chobotnice z II.patra (Die Kraken aus dem zweiten Stock)