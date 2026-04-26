V Praze se konají městské půlmaratony a maratony. Auta zase závodí o vteřiny do kopce ze Smíchova na Strahov. Ti, kteří milují běhání s pomocí mapy a buzoly, nepřijdou zkrátka ani v hlavním městě.
Azimuty ve stínu básníka Karla Hynka Máchy
Třeba v Kunratickém lese, v Ďáblicích, zmapované bylo i okolí Hostivařské přehrady, Milíčovský les a pár dalších lokalit. Větší závody v orienťáku, jak to mu nikdo jinak neřekl, odehrávaly mimo matičku Prahu. Městské orientační běhy, využívající jak ulice a parky, ale i větší přírodní lokality uvnitř zastavěného území, se k nám dostaly až v tomto století ze zahraničí.
Přitom už v osmdesátých letech nakreslili orientační geodeti podrobnou mapu Petřína, využívali ji ale spíš jen nadšenci pro individuální běhání s buzolou. Představa, že by po Růžovém sadu, kolem Petřínské rozhledny, zrcadlového bludiště nebo soch českých literárních velikánů typu Karla Hynka Máchy či Jana Nerudy proháněli propocení šílenci s kompasem, to se neslučovalo s tehdejším důstojným procházením rodin či milenců směřujících k soše autora slavné poémy Máj pro májový polibek.
Kolem dokola kolem Husa
Václavské náměstí zatím v mapových podkladech pro orientační běhání zatím zahrnuté není. Nejen pro čilý dopravní ruch. Ale pro vysloveně městské historické orientování je mapa Praha City, která zahrnuje značnou část Starého města včetně Staroměstského náměstí, Havelského tržiště i části Josefova.
Zkuste Motol nebo okolí obchodního centra
Lze ale bez problémů vyrazit například na mapovou lokalitu nazvanou Nad Motolem, ta zahrnuje severozápadní výseč této části Prahy 5 mezi Plzeňskou a Slánskou. Kombinuje čistě sídlištní „přírodu“, tak přírodu reálnou v okolí Zámku Motol.
Kdo má v oblibě pouze městské závodění, ať se vydá metrem na stanici Chodov. Zdejší orientační mapa ho provede pouze zdejším panelovým sídlištěm mezi ulicemi Roztylská a U Kunratického lesa. Mapa ale zahrnuje i kancelářské budovy Park Chodov nebo areál základní školy na Jírovcově náměstí.
Z panelu rovnou do lesa k hradu
Odtud ale je jen pár metrů přímo do Kunratického lesa, kde lze využít mapu s názvem Hrádek a zkusit třeba i část trasy, na které se tady běhává Velký kunratická. U Kunratického hradu si připomenete úmrtí krále Václava IV. a dobývání hradu husity. Běhání tak může mít i vzdělávací položku.
Většina map je volně ke stažení na internetu (pod podmínkou, že je nevyužijete ke komerčním účelům). Stačí jen hledat a najít si ten nejbližší terén.
Orienťák v Praze