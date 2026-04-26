Místo líbání se u Máchy zkuste vyrazit na Petřín s mapou a buzolou. Praha je plná orientačních map

Pavel Hrabica
Praha? Aha!
Před půlstoletím nebylo hlavní město orientačnímu běhu tak zaslíbené, jako v současnosti. Prahu pokrývalo jen pár speciálních map pro tento druh závodění, až na výjimky se po několika lokalitách v metropoli spíše jen trénovalo. Nebo se konaly závody, které se nezapočítávaly do mistrovských tabulek.
Orientační závod si lze uspořádat i v centru Prahy v okolí Staroměstského náměstí. Najdete na mapě Husův pomník? Start u Kafkova domu je vyznačený trojúhelníkem, cíl v Rytířské ulici dvojitým kroužkem. | foto: ČESKÝ ORIENŤÁK

Buzola a mapa. Základní pomůcky pro orientační běžce
V Praze se konají městské půlmaratony a maratony. Auta zase závodí o vteřiny do kopce ze Smíchova na Strahov. Ti, kteří milují běhání s pomocí mapy a buzoly, nepřijdou zkrátka ani v hlavním městě.

Azimuty ve stínu básníka Karla Hynka Máchy

Třeba v Kunratickém lese, v Ďáblicích, zmapované bylo i okolí Hostivařské přehrady, Milíčovský les a pár dalších lokalit. Větší závody v orienťáku, jak to mu nikdo jinak neřekl, odehrávaly mimo matičku Prahu. Městské orientační běhy, využívající jak ulice a parky, ale i větší přírodní lokality uvnitř zastavěného území, se k nám dostaly až v tomto století ze zahraničí.

Přitom už v osmdesátých letech nakreslili orientační geodeti podrobnou mapu Petřína, využívali ji ale spíš jen nadšenci pro individuální běhání s buzolou. Představa, že by po Růžovém sadu, kolem Petřínské rozhledny, zrcadlového bludiště nebo soch českých literárních velikánů typu Karla Hynka Máchy či Jana Nerudy proháněli propocení šílenci s kompasem, to se neslučovalo s tehdejším důstojným procházením rodin či milenců směřujících k soše autora slavné poémy Máj pro májový polibek.

Kolem dokola kolem Husa

Václavské náměstí zatím v mapových podkladech pro orientační běhání zatím zahrnuté není. Nejen pro čilý dopravní ruch. Ale pro vysloveně městské historické orientování je mapa Praha City, která zahrnuje značnou část Starého města včetně Staroměstského náměstí, Havelského tržiště i části Josefova.

Zkuste Motol nebo okolí obchodního centra

Lze ale bez problémů vyrazit například na mapovou lokalitu nazvanou Nad Motolem, ta zahrnuje severozápadní výseč této části Prahy 5 mezi Plzeňskou a Slánskou. Kombinuje čistě sídlištní „přírodu“, tak přírodu reálnou v okolí Zámku Motol.

Kdo má v oblibě pouze městské závodění, ať se vydá metrem na stanici Chodov. Zdejší orientační mapa ho provede pouze zdejším panelovým sídlištěm mezi ulicemi Roztylská a U Kunratického lesa. Mapa ale zahrnuje i kancelářské budovy Park Chodov nebo areál základní školy na Jírovcově náměstí.

Z panelu rovnou do lesa k hradu

Odtud ale je jen pár metrů přímo do Kunratického lesa, kde lze využít mapu s názvem Hrádek a zkusit třeba i část trasy, na které se tady běhává Velký kunratická. U Kunratického hradu si připomenete úmrtí krále Václava IV. a dobývání hradu husity. Běhání tak může mít i vzdělávací položku.

Většina map je volně ke stažení na internetu (pod podmínkou, že je nevyužijete ke komerčním účelům). Stačí jen hledat a najít si ten nejbližší terén.

Orienťák v Praze

  • V současnosti eviduje Český svaz orientačních sportů v hlavním městě 27 oddílů.
  • První orientační závod se konal už roku 1897 v norském Bergenu.
  • V Československu se experimentovalo s orienťákem až ve 30. letech minulého století, a to v tříčlenných hlídkách.
  • V roce 1935 zadržela četnická hlídka závodníky při jedné akci s podezřením na protistátní činnost.
  • Částečně je tvoří oddíly s historií dlouhou desítky let, jako je například Slavia Praha. Mezi novodobější patří názvem přitažlivé Báječné ženy v orientačním běhu.

  • Nejstarší zápis z pražských orientačních závodů dvoučlenných hlídek je ze závodu z 10. dubna 1960 v prostoru Jarov – Hradiště – Komořany.

Kubánské náměstí

Trh na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích.

Praha 6

Sobota v Praze nebyla jenom fotbalová... Baseballový zápas mezi týmy Kotlářkou Praha a Hrochy Brno skončil výsledkem 1 : 12.

Křižovatka ulic Vinohradská a Počernická

Stavba tramvajové trati v Počernické ulici a práce na jejím napojování na stávající trať na Vinohradské třídě naproti Vinohradskému hřbitovu.

24.4.2026 Kollárova ul., Praha 8 Karlín.

"Petřínská rozhledna" v Kollárově ulici, Karlín.

Fotky ze stavby jeřábu, aneb když chceš postavit jeřáb, musíš mít jeřáb. Kollárova ulice, Praha 8, Karlín.

Policie našla pohřešovaného diabetika z Nymburka, je v pořádku

Policisté dnes našli sedmašedesátiletého muže z Nymburka, který je silný diabetik a byl v ohrožení života. Pohřešovaný byl od pátečního odpoledne, kdy se měl...

Cvičení zdarma pod širým nebem: Kde jsou v Praze nejlepší workoutová hřiště a jak na ně

Chcete se hýbat bez permanentky, neutratit ani korunu, a zároveň být venku? Workoutová hřiště v Praze nabízejí dostupný a efektivní způsob, jak posílit celé tělo. Poradíme, kam vyrazit, jak začít a...

Děti Země neuspěly se žalobou. Přístav Slovácko na Baťově kanále dostal zelenou

Ekologický spolek Děti Země loni napadl žalobami tři plánované přístavy na Baťově kanále. V Hodoníně, Veselí nad Moravou a ve Starém Městě. Tvrdil, že stát u všech nedostatečně prokázal veřejný...

Za pobodání v Mostě stíhá policie dva muže, jednomu hrozí až 10 let

Policie stíhá dva muže kvůli pátečnímu pobodání muže ve stanovém městečku pod přemostěním silnice I/13 v Mostě. Oba vyšetřovatel obvinil ze dvou trestných činů, řekla v neděli regionální mluvčí...

Brod zachrání dlouho opomenutou zříceninu. Je dosud zahalená řadou tajemství

Město Havlíčkův Brod se bude více starat o hrad Ronovec. Ten se sice nachází u Břevnice, mimo katastrální území Brodu, je však jeho majetkem a s historií města je úzce spjatý. Na záchranné práce...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

