„Projekt je věnovaný participativnímu a komunitnímu bydlení jako jedné z alternativ k tradičnímu vlastnickému či nájemnímu bydlení. Jeho autorkami jsou odborné pracovnice a absolventky UMPRUM Klára Peloušková a Veronika Miškovičová, které působí v SHIFT – Laboratoři pro přechod k udržitelnosti UMPRUM, a doktorandka Ateliéru architektury II Kateřina Krebsová,“ říká pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková. Autorky ve snaze problematiku lépe přiblížit široké veřejnosti zvolily přístupnou formu animovaného filmu.
Na jeho tvorbě se podílely studentky Ateliéru animace a filmu. „Diváky seznamují jak se zkušenostmi kolektivů, pokud jde o organizaci komunitního bydlení, tak s právním a finančním rámcem družstevnictví a možnostmi jeho škálování. Kombinují zde dokumentární záběry, rozhovory a animaci. Architektura je ve filmu pojímána jako prostorová a institucionální infrastruktura umožňující dlouhodobou dostupnost bydlení a odolnost systému,“ dodává Stehlíková.
Projekt začnou již tuto sobotu lidé z UMPRUM prezentovat na Nizozemském Design Weeku, tedy prestižní evropské přehlídce, kde se krom designu řeší i otázky udržitelnosti a sociální problematiky. Pokud se vám ale do Nizozemska nechce, všechny výstupy včetně zmiňovaného filmu najdete pohromadě na webu umprum.cz.
„Když se v kontextu architektury mluví o udržitelnosti, většinou jsou skloňovány koncepty vztahující se k energetické účinnosti, zdražování doby nebo výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Nejšetrnější jsou však vůči životnímu prostředí rekonstrukce a konverze existujících objektů – a právě touto cestou se sdílené domy vydávají,“ říká spoluautorka projektu Peloušková.