Na ploše 1 000 m² ve dvou podlažích v památkově chráněném domě U Červené lišky se ode dneška tak trochu jinak představuje slavný skladatel Wolfgang Amadeus Mozart.
Génius a moderní technologie
Muzeum propojuje hudbu, vyprávění a interaktivní technologie. Návštěvníci si mohou vyzkoušet dirigování orchestru ve virtuální realitě, prozkoumat interaktivní exponáty, zahrát si na cembalo nebo vstoupit do Mozartova světa prostřednictvím AI fotobudky, která je stylizuje do dobové podoby. Expozice nabízí současný a srozumitelný pohled na Mozartův život i jeho silný vztah k Praze.
Praha patřila k městům, kde byl Mozart za svého života mimořádně vřele přijat, a sehrála důležitou roli v jeho umělecké dráze. Muzeum na tento vztah navazuje moderním, imerzivním a návštěvnicky přístupným způsobem.
Všechny generace
„Praha a Wolfgang Amadeus Mozart k sobě neodmyslitelně patří. Tato výjimečná lokalita na Staroměstském náměstí nám umožňuje vyprávět jejich společný příběh přímo v historickém srdci města, a to způsobem srozumitelným i pro dnešního návštěvníka. Muzeum je koncipováno tak, aby oslovilo různé generace a přiblížilo Mozartův život i jeho vztah k Praze,“ uvedla muzikoložka Eva Velická, kurátorka Mozartova interaktivního muzea.
Mozartovo interaktivní muzeum se pro veřejnost otevře dnes od devíti hodin. A bude otevřeno denně do 20 hodin.