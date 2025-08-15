Modro-žlutý festival. Praha ožije barvami, chutěmi a melodiemi Ukrajiny

David Halatka
David Halatka
  10:00
Zítra a v neděli se před holešovickým klubem Cross uskuteční Ukrainian Culture Festival, oslava ukrajinské kultury, tradic i moderní kreativity. Brány festivalu budou otevřeny od 12 do 22 hodin.
Akce bude po oba dny otevřena od 12 do 22 hodin. | foto: Metro.cz

Festival bude rozdělen do čtyř tematických zón: Art and Fashion, Food zone, Chill zone a Music zone. Každá z nich přinese autentický zážitek, díky kterému se na chvíli přenesete přímo do srdce Ukrajiny.

Chuť Ukrajiny: Od boršče po moderní dezerty

Milovníci jídla si přijdou na své ve food zóně, kde nebude chybět tradiční boršč, vareniky, syrniky, golubce, ani voňavé šašliky z grilu. O gastronomický zážitek se postarají známé podniky jako The Borsch a nové moderní bistro Slovo, za kterým stojí proslulá cukrářka Diana Shmyr. Těšte se na spojení tradičních receptů s moderním pojetím!

Design, móda a ruční práce z Ukrajiny

V zóně Art and Fashion si návštěvníci budou moci zakoupit originální šperky, vyšívané vyshivanky, náramky, trička, ale i domácí marmelády a další ručně vyráběné produkty od ukrajinských tvůrců a umělců.

První ročník festivalu se uskutečnil loni.

Hudba, která vás roztančí

Hudební zóna přinese vše od folkloru po elektroniku. Těšit se můžete na tradiční folklorní skupinu ZGARDA ve stylových krojích, dále na desítky lokálních umělců, kteří propojí moderní zvuk s kulturními motivy, a o večerní atmosféru se postarají DJové se svými rytmickými sety.

Relax a zábava pro děti

Chill zone nabídne odpočinek od festivalového ruchu v příjemném prostředí, kde si návštěvníci mohou užít relax, posedět s přáteli, nebo se zúčastnit kreativních workshopů. Děti se mohou těšit na malování na obličej, dočasné tetovačky a další hravé aktivity.

Více informací najdete na www.ukrainianfestival.eu.

