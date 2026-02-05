Nový most, dosud označovaný pracovním názvem Dvorecký, je aktuálně v závěrečné fázi výstavby. Hlavní město se u této významné dopravní stavby rozhodlo zapojit do výběru finálního názvu veřejnost a na začátku ledna proto vyhlásilo anketu. Každý ověřený uživatel může hlasovat pouze jednou.
Výsledek hlasování však nebude jediným kritériem. Konečné rozhodnutí doplní odborné stanovisko Místopisné komise Rady hlavního města Prahy, která se dlouhodobě věnuje názvosloví a dohlíží na jeho historickou, jazykovou i místopisnou správnost. Právě kombinace názoru veřejnosti a expertního doporučení má radním poskytnout komplexní podklad pro finální verdikt. Po ukončení ankety tak o názvu mostu rozhodne Rada hlavního města Prahy.
Veřejnost je pro Dvorecký most
Názor veřejnosti zjišťovalo také Metro. Na webu jsme oslovili čtenáře s otázkou, který název se jim líbí víc – a výsledek je jednoznačný. Drtivá většina se přiklání k tradičnímu označení podle lokality.
Hlasování čtenářů Metra skončilo jasným poměrem:
- Dvorecký most – 90 procent (908 hlasů)
- Most Anežky České – 10 procent (104 hlasů)
Mimochodem, anketu o názvu nového pražského mostu vytvořil také server iDnes.cz a výsledek je velmi podobný tomu, jak hlasovali čtenáři deníku Metro.
Kdo je Anežka Česká