Most Anežky České dostal v on-line hlasování pouze 104 hlasů, městská anketa jde do finále

Marek Hýř
  9:02
Pražané mohou už jen do 9. února rozhodnout o názvu nového mostu přes Vltavu mezi Podolím a Zlíchovem. V městské anketě vybírají mezi dvěma variantami – Dvoreckým mostem a mostem Anežky České. Hlasovat lze online prostřednictvím Portálu Pražana nebo pomocí tištěných hlasovacích lístků, které jsou k dispozici v budovách magistrátu a na úřadu městské části Praha 4 v Budějovické ulici. Názor veřejnosti zjišťoval i deník Metro.
Na Dvoreckém mostě se uskutečnila zatěžovací zkouška. | foto: MHMP

Nový most, dosud označovaný pracovním názvem Dvorecký, je aktuálně v závěrečné fázi výstavby. Hlavní město se u této významné dopravní stavby rozhodlo zapojit do výběru finálního názvu veřejnost a na začátku ledna proto vyhlásilo anketu. Každý ověřený uživatel může hlasovat pouze jednou.

Výsledek hlasování však nebude jediným kritériem. Konečné rozhodnutí doplní odborné stanovisko Místopisné komise Rady hlavního města Prahy, která se dlouhodobě věnuje názvosloví a dohlíží na jeho historickou, jazykovou i místopisnou správnost. Právě kombinace názoru veřejnosti a expertního doporučení má radním poskytnout komplexní podklad pro finální verdikt. Po ukončení ankety tak o názvu mostu rozhodne Rada hlavního města Prahy.

Veřejnost je pro Dvorecký most

Názor veřejnosti zjišťovalo také Metro. Na webu jsme oslovili čtenáře s otázkou, který název se jim líbí víc – a výsledek je jednoznačný. Drtivá většina se přiklání k tradičnímu označení podle lokality.

Hlasování čtenářů Metra skončilo jasným poměrem:

  • Dvorecký most – 90 procent (908 hlasů)
  • Most Anežky České – 10 procent (104 hlasů)

Mimochodem, anketu o názvu nového pražského mostu vytvořil také server iDnes.cz a výsledek je velmi podobný tomu, jak hlasovali čtenáři deníku Metro.

Kdo je Anežka Česká

  • Byla nejmladší dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Mohla se stát manželkou několika významných evropských státníků, místo toho zvolila dobrovolnou chudobu a péči o potřebné.
  • Proslula milosrdenstvím, její současníci ji označovali za svatou.
  • Svatořečení se však dočkala až více než 700 let po své smrti, v listopadu 1989.

