Most už slouží, brzy ožije i prostor pod ním. Co vše nabídne gesamtkunstwerk u Dvoreckého mostu?

Marek Hýř
  11:09
Nedávno otevřený Dvorecký most překreslil dopravní mapu mezi Smíchovem a Podolím. Teď ale přichází druhá kapitola. Pozornost se obrací pod most. Na Podolském břehu totiž vzniká svébytný veřejný prostor. Má jít o místo pro kulturu, sport i každodenní setkávání. Stranu u Lihovaru pro změnu rozsvítí „světelný park“.
Podmostí, místo zastřešené Dvoreckým mostem na podolském břehu, se stane prostorem pro celou škálu aktivit a poskytne možnost vyžití nejrůznějším skupinám, spolkům a komunitám.

Pod Dvoreckým mostem v Podolí vzniká městská laboratoř. Prostor zastřešený mostní konstrukcí má fungovat jako variabilní krajina. Koncept vychází z původního soutěžního návrhu Atelieru 6 a počítá s tím, že most nebude jen dopravní stavbou, ale i kulturní platformou.

K projektu byl přizván umělec Krištof Kintera, který navrhl řešení obou předpolí. Výsledkem je kombinace uměleckých objektů, sportovišť a komunitních prvků, které mají přilákat různé skupiny – od rodin s dětmi přes sportovce až po fanoušky alternativní kultury. Podle autorů konceptu vznikne pod mostem takzvaný gesamtkunstwerk, tedy koncept, který se spojuje více uměleckých forem – hudbu, malířství a architekturu – do jednoho harmonického celku.

Podmostí, místo zastřešené Dvoreckým mostem na podolském břehu, se stane prostorem pro celou škálu aktivit a poskytne možnost vyžití nejrůznějším skupinám, spolkům a komunitám.

Sochy, světlo i zvuk kapající vody

Dominantou prostoru na podolské straně se stane betonová akustická socha Heavy Head Boy. Volně parafrázuje Myslitele od Augusta Rodina a má fungovat i jako zvukový objekt. Kapající voda z mostovky bude padat na obří hlavu a přes membránu rozezní prostor pod mostem.

Zahájení výstavy k dokončovanému Dvoreckému mostu. Součástí expozice jsou lampy, návrhy, model mostu i „nepovedený“ model sochy Heavy head boy z ateliéru výtvarníka Krištofa Kintery. (6. února 2026)

Dalšími prvky jsou například industriální lustr a minimalistická Noemova vertikála, která připomíná výšky povodní včetně roku 2002. Kompletní seznam prvků najdete v boxu níže.

Zvukovou vrstvu zase doplní veřejně přístupný jukebox. Jeho provoz bude omezen nočním klidem a nastaven tak, aby nezvyšoval akustickou zátěž okolí.

Světelná zahrada u Lihovaru

Levý břeh Vltavy poblíž Dvoreckého mostu se zase promění ve „světelný park“. Autorem projektu Light Removes Darkness je také Krištof Kintera. Půjde o sbírku desítek funkčních pouličních lamp z celého světa, například z Argentiny, Mexika, Vatikánu, Japonska, Izraele, Indonésie, Senegalu, USA, Ukrajiny nebo Indie, které vytvoří světelnou zahradu sahající až k benzinové pumpě. Také ta projde proměnou.

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít své lákadlo. (9. února 2026)

„Firma souhlasí, že se do celého projektu zapojí také. Původně jsme z ní chtěli udělat knihkupectví, kde si lze koupit i benzin. Z toho jsme se odklonili, ale naším cílem je udělat z ní benzinku, která nevypadá jako každá jiná,“ popsal před časem Kintera deníku Metro.

Dvorecký most je hotový. Projekt za dvě miliardy provázejí změny i kritika

Oba výše zmiňované projekty se veřejnosti otevřou nejspíš na začátku roku 2027.

Prvky Podmostí

  • Socha Heavy Head Boy: Figurální skulptura bude pomyslným strážcem celého prostoru. Nepravidelně kapající voda z mostovky bude dopadat na jeho neúměrně velkou a těžkou hlavu.
  • Noemova vertikála: Minimalistický objekt s označením výšek vodní hladiny během povodní. Má připomínat výšku hladiny při dvacetileté a stoleté vodě a při povodních v roce 2002.
  • Rebel Lampe: Jediná z řady ostatních se vzepřela svému osudu a nakloněna z mostu upozorňuje na dění pod ním.
  • Akustická socha: Veřejně přístupný jukebox s rozsáhlou neortodoxní nabídkou zvukových stop. Virtuální rozcestník nabízí 33 tematických kategorií, jako například Birds of Prague, Contemplo, Dancive, Filmatic, Melancholic, Protestive, Spiritual, Schizo a další.
  • Pohodlný přístup k vodě: Schody se zábradlím umožní snadný vstup plavcům a otužilcům do Vltavy.
  • Převlékárna: Nabídne možnost převlečení se do plaveckého oděvu.
  • Boulder stěna: Šikmá stěna s lezeckými prvky a dopadovou plochou.
  • Skate park: Šikmé plochy navazující na plochy mostu vytvoří dobrou možnost pro jednoduchý skatepark.
  • Multifunkční aréna: Rovná plocha jeviště s přilehlými schody bude platformou pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Příhradová konstrukce zavěšená nad plochou arény umožní použít externí osvětlovací techniku.
  • Občerstvení Fazole: Svým organickým tvarem vytvoří formální kontrapunkt vůči okolní geometrii rovných ploch.
  • Neo-kubistický mobiliář: Kubizující prvky v podobě betonových krystalů dotvoří pobřežní krajinu.
  • Dětské herní prvky: Originální atypické herní prvky mají odkazovat na kubistické tvarosloví.
  • Piknik zóna: Místo pro setkávání bude opatřeno veřejně přístupným grilem a prvky k sezení.
  • Pítko: Malý poklad přímo uprostřed lámané krajiny šikmých ploch.
  • Veřejné WC: Důležitá součást řešení veřejného prostoru.

