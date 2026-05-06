Pod Dvoreckým mostem v Podolí vzniká městská laboratoř. Prostor zastřešený mostní konstrukcí má fungovat jako variabilní krajina. Koncept vychází z původního soutěžního návrhu Atelieru 6 a počítá s tím, že most nebude jen dopravní stavbou, ale i kulturní platformou.
K projektu byl přizván umělec Krištof Kintera, který navrhl řešení obou předpolí. Výsledkem je kombinace uměleckých objektů, sportovišť a komunitních prvků, které mají přilákat různé skupiny – od rodin s dětmi přes sportovce až po fanoušky alternativní kultury. Podle autorů konceptu vznikne pod mostem takzvaný gesamtkunstwerk, tedy koncept, který se spojuje více uměleckých forem – hudbu, malířství a architekturu – do jednoho harmonického celku.
Sochy, světlo i zvuk kapající vody
Dominantou prostoru na podolské straně se stane betonová akustická socha Heavy Head Boy. Volně parafrázuje Myslitele od Augusta Rodina a má fungovat i jako zvukový objekt. Kapající voda z mostovky bude padat na obří hlavu a přes membránu rozezní prostor pod mostem.
Dalšími prvky jsou například industriální lustr a minimalistická Noemova vertikála, která připomíná výšky povodní včetně roku 2002. Kompletní seznam prvků najdete v boxu níže.
Zvukovou vrstvu zase doplní veřejně přístupný jukebox. Jeho provoz bude omezen nočním klidem a nastaven tak, aby nezvyšoval akustickou zátěž okolí.
Světelná zahrada u Lihovaru
Levý břeh Vltavy poblíž Dvoreckého mostu se zase promění ve „světelný park“. Autorem projektu Light Removes Darkness je také Krištof Kintera. Půjde o sbírku desítek funkčních pouličních lamp z celého světa, například z Argentiny, Mexika, Vatikánu, Japonska, Izraele, Indonésie, Senegalu, USA, Ukrajiny nebo Indie, které vytvoří světelnou zahradu sahající až k benzinové pumpě. Také ta projde proměnou.
„Firma souhlasí, že se do celého projektu zapojí také. Původně jsme z ní chtěli udělat knihkupectví, kde si lze koupit i benzin. Z toho jsme se odklonili, ale naším cílem je udělat z ní benzinku, která nevypadá jako každá jiná,“ popsal před časem Kintera deníku Metro.
Oba výše zmiňované projekty se veřejnosti otevřou nejspíš na začátku roku 2027.
Prvky Podmostí