Motorkáři chtějí na Dvorecký most. Jak na petici reaguje pražský radní pro dopravu?

Autor: Marek Peška
  19:55
Nově otevřený most, který spojuje Smíchov s Podolím, chválí cestující MHD i chodci. Právě jim je tato důležitá spojnice určena. Zkrátit si cestu by ale chtěli také motorkáři. Tvrdí, že nikomu nebudou překážet a že jejich vyloučení z provozu je nefér.
Na Dvorecké mostě bylo o víkendu živo. | foto: PID

S velkou slávou byl před týdnem otevřen Dvorecký most. Do diskuzí se dostal také kvůli incidentu, kdy na most vjelo auto. Podle zjištění deníku Metro ovšem nebylo jediné.

Čára není zeď

„Řidič si ověřil, že bílá čára není zeď. Miliardy v háji za fancy lávku pro MHD a chodce. Tomu říkám efektivní správa věcí veřejných,“ poznamenal jeden z kritiků na síti X.

Do kritiky zpřístupnění mostu se připojují také motorkáři. Po pražském magistrátu požadují přehodnocení a úpravu stávajícího dopravního režimu, tedy umožnění vjezdu jednostopých motorových vozidel.

Motorky překážet nebudou, tvrdí

„Motocykly mají ve srovnání s osobními automobily výrazně nižší prostorové nároky a jejich vliv na kapacitu komunikace je minimální. Omezení proto neodpovídá zásadě proporcionality mezi sledovaným cílem a použitým prostředkem,“ píší iniciátoři motorkářské petice.

Podle nich neexistují relevantní důkazy o tom, že by jejich přítomnost v obdobných režimech vedla ke zhoršení pravidelnosti či bezpečnosti provozu MHD. Motocykly mohou v určitých případech představovat alternativu k individuální automobilové dopravě, a tím přispívat ke snižování dopravního zatížení i emisní zátěže v městském prostředí, tvrdí.

Dejme mostu čas, žádá radní

Motorkářskou petici podepsaly stovky lidí. Přesto se vedení města rozhodlo návrh smést ze stolu. Pražské zastupitelstvo se na svém dubnovém jednání nápadem zabývat nebude. Náměstek pro dopravu Jaromír Beránek uvedl, že na změny dopravního režimu je příliš brzy. Praha by podle něj neměla dělat ukvapená rozhodnutí.

Dvorecký most

  • Nový most překlenul Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím. Cílem jeho vybudování bylo zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se nepočítá.
  • S otevřením mostu se od soboty 18. dubna změnila trasa hned několik linek MHD. Dopravní revoluce se týká autobusů i tramvají.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.
  • Zpřístupnění Dvoreckého mostu vedení Prahy představuje jako klíčový infrastrukturní úspěch. Projekt, který má propojit dosud hůře dostupné části metropole a posílit veřejnou dopravu, se však neobešel bez výrazných komplikací.

