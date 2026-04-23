S velkou slávou byl před týdnem otevřen Dvorecký most. Do diskuzí se dostal také kvůli incidentu, kdy na most vjelo auto. Podle zjištění deníku Metro ovšem nebylo jediné.
Čára není zeď
„Řidič si ověřil, že bílá čára není zeď. Miliardy v háji za fancy lávku pro MHD a chodce. Tomu říkám efektivní správa věcí veřejných,“ poznamenal jeden z kritiků na síti X.
Do kritiky zpřístupnění mostu se připojují také motorkáři. Po pražském magistrátu požadují přehodnocení a úpravu stávajícího dopravního režimu, tedy umožnění vjezdu jednostopých motorových vozidel.
Motorky překážet nebudou, tvrdí
„Motocykly mají ve srovnání s osobními automobily výrazně nižší prostorové nároky a jejich vliv na kapacitu komunikace je minimální. Omezení proto neodpovídá zásadě proporcionality mezi sledovaným cílem a použitým prostředkem,“ píší iniciátoři motorkářské petice.
Podle nich neexistují relevantní důkazy o tom, že by jejich přítomnost v obdobných režimech vedla ke zhoršení pravidelnosti či bezpečnosti provozu MHD. Motocykly mohou v určitých případech představovat alternativu k individuální automobilové dopravě, a tím přispívat ke snižování dopravního zatížení i emisní zátěže v městském prostředí, tvrdí.
Dejme mostu čas, žádá radní
Motorkářskou petici podepsaly stovky lidí. Přesto se vedení města rozhodlo návrh smést ze stolu. Pražské zastupitelstvo se na svém dubnovém jednání nápadem zabývat nebude. Náměstek pro dopravu Jaromír Beránek uvedl, že na změny dopravního režimu je příliš brzy. Praha by podle něj neměla dělat ukvapená rozhodnutí.