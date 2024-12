Mozart, reggae a metal. Nové zážitkové muzeum v centru Prahy obohatí nejenom děti

V muzeu se nachází několik živých obrazů, jež vznikly ve spolupráci se studiem Pokrok. Návštěvníci se tak mohou seznámit s Mozartovým otcem v podání Martina Brožka, Antoniem Salierim v podání Karla Dobrého nebo s Marií Terezií, kterou ztvárnila Barbora Vaculíková,“ prozradila muzikoložka a ředitelka muzea Eva Velická.

Mozartův metal?

Při prohlídce jednotlivých etap Mozartova života si můžete zadirigovat a prožít vzrušení jako při pražské premiéře opery Don Giovanni, zahrát si na cembalo podle pokynů Mozartova otce Leopolda či se pokusit pobavit císařovnu Marii Terezii. Koneckonců i to jsem si zkusila. Expozice je rozdělená do tří částí. Když jsem procházela tou první, míjela jsem Mozartovo dětství a cestování. Ve druhé jsem viděla, jak se Wolfgang aktivně věnuje skládání hudby, a ve třetí jsem nahlédla do konečné fáze jeho života.

Celým muzeem navíc zněla původní Mozartova hudba doplněná v závěru expozice o moderní zpracování ve stylu žánru hip hopu, reggae či metalu. Hudební nahrávky vznikaly pod taktovkou sboru, orchestru a sólistů dirigenta Varhana Orchestroviče Bauera.

Dirigent ve virtuální realitě

Co mě uchvátilo snad nejvíce, bylo propojení hudebního génia s technologiemi, interakcí a umělou inteligencí. V jedné ze zmíněných částí je možné zkusit si dirigovat pomocí virtuální reality. Návštěvníci se také mohou seznámit s dějem čtyř nejznámějších Mozartových oper skrze videa. Při průchodu expozicí na mě dokonce začaly mluvit postavy na zdech – zážitek obohacují takzvané živé obrazy.