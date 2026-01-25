Bývalého veksláka a polistopadového podnikatele Františka Mrázka zavraždil neznámý pachatel 25. ledna 2006 před jeho kanceláří v Durychově ulici v Praze 4. Zločin je dnes promlčen – i kdyby policie vraha vypátrala, už ho nelze stíhat. S Mrázkem však skončila i jedna éra českého podsvětí, jak připomíná vyšetřovatel Karel Tichý ve své knize Kudy kráčel zločin. Tichý tehdy vedl operativní skupinu zaměřenou právě na Mrázkovy aktivity.
Mrázek byl podle něj ojedinělým úkazem. Nejenže kraloval českému podsvětí, ale díky rozsáhlým kontaktům mezi politiky propojil organizovaný zločin se státní sférou tak pevně, že se výslednou motanici dlouho nedařilo rozmotat. Kulisu k jeho jednáním s důležitými lidmi tvořily vybrané pražské podniky.
Sám Mrázek pocházel z Českého Brodu, kde měl později i luxusní vilu. Do Prahy nikdy natrvalo nepřesídlil. Ostatně, neměl to do hlavního města autem daleko. Znal zdejší hospody, hotely i kavárny. Jak si vybíral ty „své“? Důležitá byla lokalita, ale také to, jak snadno se dá v případě potřeby utéct policii.
1. U Zlatého soudku
Dnes už na rohu Ostrovní a Opatovické tuto restauraci nenajdete. Zmizela v roce 2012. Mrázek do ní chodil mnohem dříve, podle Tichého už před rokem 1989. Byla tehdy součástí státního podniku RaJ (Restaurace a jídelny) a Mrázek sem načerno dodával maso a uzeniny z rodinného podniku svého otce.
Novinář Jaroslav Kmenta tvrdí, že v jeho nabídce bylo i maso ze zdechlin zvířat určené do kafilerie. Podle Tichého byl podnik prošpikován kamerami. Jedna kamera byla umístěna u vchodu, druhá kousek od výčepu, třetí pak v místnosti vedoucího.
2. U Tří housliček
Nóbl podnik v Nerudově ulici se Mrázkovi hodil pro schůzky s politiky z nedaleké Poslanecké sněmovny. Také ho využíval, když chtěl na své obchodní partnery udělat dojem. Podle vyšetřovatele se Mrázek chlubil, jak má poslance vycvičené: „Já jim zavolám do Sněmovny, zavelím a oni vyskočej, povalej židličku a poběžej...“
V této restauraci Mrázek využíval hlavně zadní salonek, a to byla pro policisty velká nesnáz. Nebylo možné tam nepozorovaně umístit kamery či odposlouchávací zařízení, a tak se mohli jen zvenčí dívat, koho si sem Mrázek vodí.
3. Kavárna Slavia
Kavárna naproti Národnímu divadlu má tu výhodu, že je okny dobře vidět dovnitř. Tichý zmiňuje, že tento fakt pro Mrázka v jednu chvíli představoval velké nebezpečí. Nájemný vrah s výcvikem v cizinecké legii, který ho tu měl na pokyn někoho z podsvětí odpravit, si naštěstí nebyl jistý, že oknem zastřelí toho pravého. A tak Mrázek unikl smrti, aniž by to o tom v té chvíli věděl.
Kriminalistům poloha kavárny a její vysoká okna umožňovala si Mrázka fotit s jeho partnery, to však bylo prakticky vše. Technika pro prostorové odposlechy byla tehdy ještě hudbou budoucnosti, a tak policie netušila, o čem pánové nad kávou jednají.
4. Hotel Esplanade
Hotel ve Washingtonově ulici byl Mrázkovo nejoblíbenější útočiště. Využíval ho i v době, kdy už se bál o život a málokdy se ukazoval venku. Z hotelu si udělal druhou kancelář. „Znala ho tu i ta nejposlednější uklízečka. Byl tu zkrátka jako doma,“ píše Tichý, podle něhož si Mrázek oblíbil honosné prostředí upomínající na zlatá dvacátá léta.
„Vypráví se historka, jak jednou chtěl Mrázek ve svém oblíbeném hotelu poobědvat. Dotázal se číšníka, co měli zaměstnanci k obědu, a protože to byla čirou náhodou jeho oblíbená svíčková, dal si ji s nimi,“ líčí kriminalista.
5. Hotel Paříž Praha
Známý hotel u Obecního domu prý Mrázkovi vyhovoval i proto, že měl slabost pro umění. Pompézní prostředí ale nebylo všechno, proč si mafián tenhle prostor oblíbil. Hodil se i zadní vchod. „Tradovala se mezi policisty poučka: Když jde někdo od Mrázků sám do hotelu Paříž, chce nejspíš utéct zadním vchodem,“ vzpomíná Tichý.
Kdo rychle vyšel zadním vchodem, mohl projít Kotvou a zmizet případným pronásledovatelům z očí tak rychle, že ani nemrkli.
6. Hotel Hoffmeister
Hotel Hoffmeister leží v ulici Pod Bruskou na Malé Straně a má jednu velkou výhodu: blízko je Strakovka, sílo Úřadu vlády. V době, kdy tam měl svou kancelář poradce Miloše Zemana Miroslav Šlouf, byl Mrázek v hotelu Hoffmeister pečený vařený. Schůzky se Šloufem si kmotr pochvaloval, a také Šlouf si Mrázka cenil coby příjemného společníka. „Zde si navzájem vyměňovali cenné informace z bankovního a finančního světa,“ konstatuje Tichý.
Jak vidno, František Mrázek uměl už v 90. letech naskočit na nyní oblíbený trend pracovat z kaváren a stěhovat si své pracovní místo blíž k příležitostem. Do českých polistopadových dějin se však zapsal zcela jinak.
Pozn.: V článku jsme vycházeli z knihy Karla Tichého a Hany Hlušičkové Kudy kráčel zločin.
Kdo byl František Mrázek?