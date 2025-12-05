Po pěti letech se v sobotu otevřou brány zrekonstruované hlavní budovy Muzea Prahy na Florenci.
Slavnostní událost po celý víkend doprovodí velkorysý program určený zejména pro rodiny s dětmi, na své si ale přijdou i milovníci věhlasného Langweilova modelu, staré Prahy a špičkových technologií.
Design a technologie
„U nás se muzeuje jinak,“ vysvětluje novou koncepci Muzea Prahy ředitel Ivo Macek. „V době, které dominují moderní technologie, už nechceme věznit historii ve vitrínách. Umíme ji oživit, rozhýbat a návštěvníky do ní vtáhnout. Na této myšlence jsme postavili celou novou expozici Město v čase. Historie se v ní potkává s moderními technologiemi a designem. Návštěvníkům se tak nabízí audiovizuální zážitek, který v českých muzeích nemá obdoby,“ poznamenává.
Langweilův model
Těžištěm nové expozice v hlavní budově bude historický Langweilův model Prahy – nejcennější exponát muzea, který byl letos ministerstvem kultury zařazen mezi kulturní památky.
Muzeum se jej tentokrát rozhodlo představit návštěvníkům netradičním způsobem; ne v celku na ploše téměř 20 metrů čtverečních, ale po částech rozdělených do 12 unikátních cylindrických vitrín. „Chceme lidem dopřát možnost prohlédnout si pozoruhodný detail jednotlivých staveb, což při vystavení v celku zkrátka není možné,“ upřesňuje ředitel muzea. Doplňuje, že z fyzického modelu se příběh a atmosféra Prahy první poloviny 19. století, kdy autor modelu žil a tvořil, multimediálně přelévá do celé expozice.
Vzpomínky z papíru
Návštěvníci nahlédnou do staré Prahy, prostřednictvím živých obrazů se potkají s postavami z různých sociálních vrstev té doby, hraví jedinci si budou moct osahat historii prostřednictvím interaktivních her. Celý zážitek kulminuje v Živém sále, který návštěvníky doslova pohltí. Z perspektivy řeky Vltavy, která k Praze neodmyslitelně patří, se stanou svědky proměny jejích břehů od Vyšehradu až po Holešovice, od 19. století až po současnost.
Vlastní AI oddělení
Muzeum Prahy se jako úplně první muzeum v Evropě také může pochlubit vlastním AI oddělením, které vytváří nejen kreativní obsah, ale také softwarová řešení pro zkvalitnění návštěvnického zážitku.
První ochutnávkou bude muzejní chatbot zvaný Grifobot, který návštěvníkům odpoví nejen na provozní otázky, ale bude umět vytáhnout i kvalitní a ověřené informace z muzejní databáze, sbírkové dokumentace či vydaných publikací.
V neposlední řadě muzeum jako první instituce svého druhu v Česku přináší do svých prostor technologii RFID náramků, které návštěvníci dostanou u vstupu a jež jim umožní například sbírat body a soutěžit o drobné ceny v rámci zmíněných interaktivních her.
Loom on the Moon
Expozice Město v čase se rozkládá na ploše 800 metrů čtverečních, zabírá celé druhé patro hlavní budovy a její příprava trvala dva a půl roku. Nabízí pět sálů. Základní koncept vznikl přímo v muzeu, architektonické řešení navrhlo studio Loom on the Moon v čele s Martinem Hejlem, animace a filmy dodalo filmové studio Pink Productions a interaktivní hry vznikly ve spolupráci s Ateliérem designu a digitálních technologií UMPRUM.
Audiovizuální pojetí expozice umožňuje flexibilně obměňovat obsah, což bude využito zejména v Živém sále, a to i s použitím umělé inteligence.
Doprovodné programy
Sály ve spodním patře budovy budou věnované krátkodobějším výstavám. První z nich muzeum odkryje už v březnu příštího roku, zatímco na jeho konci se zejména dětští návštěvníci mohou těšit na interaktivní expozici nazvanou Mraveniště Praha. Kromě zmíněných výstav znovuotevřená budova na Florenci potěší veřejnost pestrou nabídkou plánovaných doprovodných programů, ale třeba i bistrem, které je v budově úplnou novinkou.
Muzeum Prahy spustilo i nové webové stránky www.muzeumprahy.cz.
Víkendový program