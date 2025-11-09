Srdcem nové expozice zůstává slavný Langweilův model Prahy, který zachycuje více než 2000 budov Starého Města, Malé Strany a Hradčan v neuvěřitelném měřítku 1:480. Tentokrát ho ale návštěvníci neuvidí jen jako celek – model je rozdělen do 12 vitrín, takže si mohou doslova zblízka prohlédnout každý detail.
Nová expozice je navíc imerzní, tedy pohlcující: pomocí špičkových technologií vtáhne diváky přímo do děje. „Pomocí moderních projekcí se zde podaří vytvořit vizuální zážitek světové úrovně, jaký dosud lidé znali spíš ze zahraničí,“ láká vedení muzea. V jednom ze sálů se bude promítat na stěny dlouhé 22 metrů a vysoké pět metrů – Praha jako živá.
Zábava pro děti i dospělé: od krmítek po vánoční ozdoby
Znovuotevření muzea bude velkou událostí – na návštěvníky čeká tvořivý i zábavný program. Děti si vyrobí ptačí krmítka nebo vánoční ozdoby z 19. století, chybět nebudou loutková a hudební vystoupení, autorská čtení či komentované prohlídky.
Nově zmodernizované muzeum je zcela bezbariérové, má vylepšené pokladny, šatny i toalety a také nový muzejní obchod.
Historická budova s novým životem
Budova muzea, postavená podle návrhu architekta Antonína Balšánka v letech 1896–1898, se dočkala své první velké obnovy po více než 120 letech existence. Když se v roce 2020 zavírala, počítalo se s dvouletou pauzou – nakonec se ale rekonstrukce protáhla na víc než pět let.
Dnes je Muzeum Prahy opět připraveno přivítat návštěvníky a ukázat, že historie může být nejen poučná, ale i nádherně živá a interaktivní.