Místo líbání se u Máchy zkuste vyrazit na Petřín s mapou a buzolou. Praha je plná orientačních map

Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00aktualizováno  30. dubna 14:56
Před půlstoletím nebylo hlavní město orientačnímu běhu tak zaslíbené, jako v současnosti. Prahu pokrývalo jen pár speciálních map pro tento druh závodění, až na výjimky se po několika lokalitách v metropoli spíše jen trénovalo. Nebo se konaly závody, které se nezapočítávaly do mistrovských tabulek.
Orientační závod si lze uspořádat i v centru Prahy v okolí Staroměstského náměstí. Najdete na mapě Husův pomník? Start u Kafkova domu je vyznačený trojúhelníkem, cíl v Rytířské ulici dvojitým kroužkem.

Praha a okolí jsou hustě zmapované pro dlouhé i krátké tratě orientačního běhu.
Orientační závody ve městě jsou stále populárnější.
Buzola a mapa. Základní pomůcky pro orientační běžce
V Praze se konají městské půlmaratony a maratony. Auta zase závodí o vteřiny do kopce ze Smíchova na Strahov. Ti, kteří milují běhání s pomocí mapy a buzoly, nepřijdou zkrátka ani v hlavním městě.

Azimuty ve stínu básníka Karla Hynka Máchy

Třeba v Kunratickém lese, v Ďáblicích, zmapované bylo i okolí Hostivařské přehrady, Milíčovský les a pár dalších lokalit. Větší závody v orienťáku, jak tomu nikdo jinak neřekl, odehrávaly mimo matičku Prahu. Městské orientační běhy, využívající jak ulice a parky, ale i větší přírodní lokality uvnitř zastavěného území, se k nám dostaly až v tomto století ze zahraničí.

Přitom už v osmdesátých letech nakreslili orientační geodeti podrobnou mapu Petřína, využívali ji ale spíš jen nadšenci pro individuální běhání s buzolou. Představa, že by po Růžovém sadu, kolem Petřínské rozhledny, zrcadlového bludiště nebo soch českých literárních velikánů typu Karla Hynka Máchy či Jana Nerudy proháněli propocení šílenci s kompasem, to se neslučovalo s tehdejším důstojným procházením rodin či milenců směřujících k soše autora slavné poémy Máj pro májový polibek.

Orientační závody ve městě jsou stále populárnější. V Praze si můžete zaběhat na Petříně.

Kolem dokola kolem Husa

Václavské náměstí zatím v mapových podkladech pro orientační běhání zahrnuté není. Nejen pro čilý dopravní ruch. Ale pro vysloveně městské historické orientování je mapa Praha City, která zahrnuje značnou část Starého města včetně Staroměstského náměstí, Havelského tržiště i části Josefova.

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Zkuste Motol nebo okolí obchodního centra

Lze ale bez problémů vyrazit například na mapovou lokalitu nazvanou Nad Motolem, ta zahrnuje severozápadní výseč této části Prahy 5 mezi Plzeňskou a Slánskou. Kombinuje čistě sídlištní „přírodu“, tak přírodu reálnou v okolí Zámku Motol.

Kdo má v oblibě pouze městské závodění, ať se vydá metrem na stanici Chodov. Zdejší orientační mapa ho provede pouze zdejším panelovým sídlištěm mezi ulicemi Roztylská a U Kunratického lesa. Mapa ale zahrnuje i kancelářské budovy Park Chodov nebo areál základní školy na Jírovcově náměstí.

Z panelu rovnou do lesa k hradu

Odtud ale je jen pár metrů přímo do Kunratického lesa, kde lze využít mapu s názvem Hrádek a zkusit třeba i část trasy, na které se tady běhává Velká kunratická. U Kunratického hradu si připomenete úmrtí krále Václava IV. a dobývání hradu husity. Běhání tak může mít i vzdělávací položku.

Většina map je volně ke stažení na internetu (pod podmínkou, že je nevyužijete ke komerčním účelům). Stačí jen hledat a najít si ten nejbližší terén.

Orienťák v Praze

  • V současnosti eviduje Český svaz orientačních sportů v hlavním městě 27 oddílů.
  • První orientační závod se konal už roku 1897 v norském Bergenu.
  • V Československu se experimentovalo s orienťákem až ve 30. letech minulého století, a to v tříčlenných hlídkách.
  • V roce 1935 zadržela četnická hlídka závodníky při jedné akci s podezřením na protistátní činnost.
  • Částečně je tvoří oddíly s historií dlouhou desítky let, jako je například Slavia Praha. Mezi novodobější patří názvem přitažlivé Báječné ženy v orientačním běhu.

  • Nejstarší zápis z pražských orientačních závodů dvoučlenných hlídek je ze závodu z 10. dubna 1960 v prostoru Jarov – Hradiště – Komořany.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Kamion s herbicidy boural na D1, hasiči zasahují v chemických oblecích a maskách

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Jeden řidič utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dálnice bude...

30. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  16:56

Lídrem spOLečně pro komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Bačák

ilustrační snímek

Lídrem hnutí spOLečně pro podzimní komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Otakar Štěpán Bačák, z druhého místa se bude o hlasy voličů ucházet...

30. dubna 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích příští týden symbolicky zahájí Otevírání pramenů

ilustrační snímek

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích na Zlínsku příští týden symbolicky zahájí festival Otevírání pramenů. Začne 8. května a potrvá do 10. května. ČTK to dnes...

30. dubna 2026  15:10,  aktualizováno  15:10

Soud v Hradci Králové poslal muže za pokus o vraždu a týrání na 13 let do vězení

ilustrační snímek

Za pokus o vraždu a další zločiny dnes Krajský soud v Hradci Králové poslal muže na 13 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Loni v lednu napadl podle obžaloby...

30. dubna 2026  15:09,  aktualizováno  15:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Celníci letos ve Zlínském kraji odhalili šest nelegálních pálenic, loni jednu

ilustrační snímek

Celníci ve Zlínském kraji odhalili od začátku letošního roku šest nelegálních pálenic. Zatím poslední objevili minulý týden v přístavbě rodinného domu v obci...

30. dubna 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Dětský MTB Cup hostí v Turnově

ilustrační snímek

Malí začátečníci i ostřílení jezdci se mohou vypravit na dětský MTB Cup, který se koná v pátek v areálu Pivovaru Rohozec.

30. dubna 2026  16:44

Pytel kompostu pro každého: 3. května startuje oblíbená výzva Nakopej si pytel

30. dubna 2026  16:34

Průtoky v tocích na jihovýchodě ČR jsou podprůměrné, pohybují se od 10 do 85 pct

ilustrační snímek

Průtoky v tocích na jihovýchodě České republiky jsou podprůměrné, pohybují se v rozmezí od deseti do 85 procent stavu pro toto období. Dva profily hlásí sucho....

30. dubna 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Do jihomoravských školek chodí nejméně dětí za posledních deset let

ilustrační snímek

Do mateřských škol v Jihomoravském kraji nastoupilo v tomto školním roce 40.495 dětí, což je nejméně za posledních deset let. V meziročním srovnání jejich...

30. dubna 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Východočeské muzeum láká na venkovní výstavu fotografií pardubických dostihů

ilustrační snímek

Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo v areálu zámku venkovní výstavu s názvem Miloš Fic: Pardubické dostihy aneb přes překážky ke hvězdám. Představuje...

30. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Hasiči likvidovali požár chaty na Olomoucku, škoda dva miliony korun

ilustrační snímek

Škodu předběžně za dva miliony korun způsobil požár, který zachvátil dnes odpoledne dřevěnou chatu ve Slatinicích na Olomoucku. S ohněm bojovaly čtyři jednotky...

30. dubna 2026  14:37,  aktualizováno  14:37

Otrokovice při výročí Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov

ilustrační snímek

Otrokovice na Zlínsku u příležitosti letošních oslav 150 let od narození Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov. Přiblíží historii i...

30. dubna 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

