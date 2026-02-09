Na padesáti zastávkách pražské MHD se od začátku roku objevují inovované vitríny s dopravními informacemi. Mají pomoci cestujícím lépe se zorientovat – hlavně tam, kde se kříží více linek a přestupy nejsou na první pohled jasné.
Mapy, přestupy i výluky
Ve vitrínách lidé najdou oblastní schéma sítě PID, přehled přestupního uzlu včetně vyznačení aktuální polohy i mapu okolí zastávky. Nechybí základní informace o tarifu ani upozornění na aktuální změny a výluky. Součástí jsou také schémata denní kolejové dopravy nebo nočních linek.
Nové informační panely zamířily nejprve na vytížené zastávky a složitější uzly. Právě tam se cestující nejčastěji ptají, odkud kam a čím.
Design od Olgoj Chorchoj
Vitríny navrhlo studio Olgoj Chorchoj, instalaci zajišťuje Technologie hlavního města Prahy, která má na starosti i zastávkové přístřešky. Obsah vznikal ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a prošel pilotním testem, například na Palmovce.
Další zastávky přibudou
Město plánuje, že během letošního roku osadí vitrínami další desítky zastávek. Konkrétní podoba informací se má ještě ladit podle jednotlivých lokalit.
Cíl je jasný: méně tápání, méně dotazů a méně nervů při čekání. Jestli nové vitríny skutečně pomohou, ukáže až praxe. A hlavně první velká výluka.