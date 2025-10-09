Vysokoškolští studenti týmu CTU Lions navrhli a postavili zcela nový elektrický závodní motocykl, se kterým se budou prezentovat v prestižní soutěži MotoStudent. Ta se koná ve dnech 15.–19. října 2025 na okruhu MotorLand Aragón ve Španělsku. Úkol pro letošní sezónu byl jasný – postavit nový závodní motocykl, který bude ještě lepší než ten předchozí, a navázat tak na úspěchy z minulých let.
Technická data
Koncepce mezinárodní soutěže MotoStudent zůstává neměnná: organizátoři poskytují jednotný elektrický motor, brzdový systém a pneumatiky. Vše ostatní – návrh, konstrukce i montáž kompletního motocyklu – je plně v rukou jednotlivých týmů. Právě zde se ukazuje technická zdatnost, tvořivost a týmová spolupráce mladých konstruktérů.
Studenti týmu CTU Lions letos představují nový soutěžní motocykl, který je významným krokem vpřed oproti předchozí generaci. Díky optimalizaci konstrukce se podařilo snížit hmotnost stroje o zhruba 40 kg.
„Za poslední rok jsme udělali obrovský kus práce – posunuli jsme se konstrukčně, technicky i týmově. Nový motocykl je lehčí, výkonnější a připravený obstát v mezinárodní konkurenci. Jsem hrdý na celý tým a věřím, že jsme připraveni ukázat, co v nás je,“ uvedl Vojtěch Thums, vedoucí týmu CTU Lions.