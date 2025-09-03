Kvůli rekonstrukci stropní desky ve stanici Florenc bude v neděli 7. září přerušen provoz metra linky C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská. Cestující mohou využít náhradní tramvajovou dopravu a některé tramvajové linky pojedou upravenými trasami.
Náhradní doprava
Během dne bude zajištěna náhradní tramvajová doprava.
Tramvajová linka XC
Trasa: Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.
Zavedená linka 36
Trasa: Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.
Změny tras dalších tramvajových linek
Linka 23
Ve směru od Královky bude ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků. Výstupní zastávka bude v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti.
Cestujícím se doporučuje sledovat aktuální informace na místě a plánovat své cesty s ohledem na změny v dopravě.